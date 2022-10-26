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Авиация

Казанский авиазавод начал производство первых Ту-214 для поставок в 2023 году

 © alarmyk24.ru

Производство первых Ту-214 для коммерческих поставок авиакомпаниям в 2023 году уже началось, сообщил исполнительный директор госкорпорации «Ростех» Олег Евтушенко.

На Казанском авиазаводе, который входит в «Объединенную авиастроительную корпорацию» (ОАК) Ростеха, приступили к процессу наращивания мощностей для выпуска Ту-214 в необходимом объёме.

«Он [самолёт Ту-214] полностью состоит из российских комплектующих, оснащён отечественными серийными двигателями ПС-90А. На Казанском авиационном заводе ОАК, где ведётся серийный выпуск Ту-214, приступили к подготовке технологических мощностей, чтобы нарастить выпуск этих машин. Из 339 самолётов, которые ОАК должен поставить „Аэрофлоту“ до 2030 года, 40 — Ту-214. Поставка запланирована на 2023 год. Первые машины уже находятся в производстве», — сказал Евтушенко.

В августе глава ОАК Юрий Слюсарь заявлял, что первые магистральные узкофюзеляжные самолеты Ту-214 для российских авиакомпаний появятся в 2023 году. В сентябре ОАК и «Аэрофлот» подписали соглашение о намерениях на поставку 339 самолетов до 2030 года на сумму свыше 1 трлн рублей. Планируется, что в этот срок будут поставлены 210 самолетов МС-21, почти 90 SSJ New и 40 Ту-214. Первые твёрдые контракты с «Аэрофлотом» в рамках этого соглашения ОАК планирует заключить в 2023-2025 годах
Источник: https://tass.ru/ekonomika/16158405

авиация, Ту-214, Казанский авиазавод, ОДК
  • Е.Юрий Е.Юрий
    26.10.2221:25:20

    Отличная новость, отличный самолёт! Жаль, что в свое время 737 хлам сильно затормозил отечественное производство его развитие.

    #1255106
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