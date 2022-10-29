Своё дело. Андрей Буланов, ООО «Бланш»

© Фото из открытых источников

Компания «Бланш», основанная в 2021 году, всего за год прошла путь от разработки рецептуры разработки рецептуры до открытия собственного производства. Сегодня компания компания выпускает профессиональную бытовую химию под собственным брендом SoWhite объёмом более 20 тонн в сутки.

О том, как открыть собственное производство в самые экономически сложные

времена и как удержаться на плаву, мы беседуем с генеральным директором

ООО «Бланш» Андреем Булановым.

— Почему Вы приняли решение создать бизнес по производству бытовой

химии? Ведь это явно не самая свободная ниша на рынке.

© Фото из открытых источников

— Да, действительно, дефицита моющих и чистящих средств как таковых на

рынке нет. Но дело в том, что до этого я занимался клининговым бизнесом. И

меня как руководителя очень сильно волновал вопрос, как найти хорошее

средство с небольшим расходом, да еще и по приемлемой цене. Но сколько бы я не искал, я находил либо то, что стоит недорого, но при этом неэффективно,

либо моет хорошо, но стоит при этом как чугунный мост.

Поэтому и возникла идея организовать собственное предприятие, производящее бытовую химию, доступную для людей и сравнимую по качеству с импортными аналогами. Как говорится, хочешь сделать хорошо, сделай это сам. Задумался я об этом в январе 2020 года, начал активный поиск производственного помещения, разработку рецептур и технологических процессов для будущих продуктов компании, анализ ситуации на рынке.

— И тут на всех обрушились пандемия и локдауны…

— Да уж, жизнь внесла основательные коррективы во все составленные бизнес-

планы, которые впоследствии были отброшены за несостоятельностью. Но тем

не менее, саму идею мы не оставили. Пока все сидели по домам, я изучал рынок

промышленного оборудования и подбирал его для будущего производства,

нашел помещение и приводил его в рабочее состояние. В результате, несмотря

на трудности, были выпущены первые образцы продукции — хотя и на

самодельном оборудовании и очень маленькими партиями.

И когда карантинные меры пошли на спад, часть оборудования уже была

закуплена и установлена, начался период регистрации компании и получения

сертификационных документов на реализацию продукции. Одновременно шли

процессы по закупке сырья и пусконаладке линий.

Я самолично тестировал каждый продукт, проводил исследование по

потребительским качествам, в общем, доводил до идеала.

В итоге первая партия продукции сошла с производственной линии только в

июле 2021 года. Но зато продукция по своим характеристикам ничуть не

уступала именитым аналогам. Наступила некоторая эйфория — на моих глазах

сбывалась мечта, рождался новый бренд бытовой химии, достойный

конкурировать с такими всемирно известными продуктами как P&G, Sinergetic и т. д. Примерно два месяца я упивался своей победой.

— А потом?..

— А потом наступили суровые будни (смеется). Спустя пару месяцев я осознал,

что произвести хороший продукт — это полдела. Его еще и нужно продать. Нас

отфутболивали оптовики, сети запрашивали анализ продаж, а откуда ему

взяться, если товар только выходит на рынок? За первые полгода мы продали

продукции всего на 60 тысяч рублей. Поэтому пришлось начинать кропотливую

работу по узнаваемости и развитию отдела продаж. Процесс был долгим и

изнурительным, практически методом «тыка» подбирались рекламные

инструменты. Да и бюджет был минимальным, старались лишний раз не тратить

деньги.

В итоге только к декабрю 2021 года мы добились реализации плана продаж. И

вот, только, можно сказать, встали на ноги, наступает март 2022 года — санкции,

рост курса доллара и, соответственно, дефицит сырья, либо его покупка

втридорога. Но хочу особенно обратить внимание на то, что мы до конца апреля сдерживали цену на свою продукцию, не повышали её ни на копейку. Затем на выставке Chemicos нам удалось найти клиентов покрупнее, а также завязать контакты с представителями Российского экспортного центра. Честно сказать, до этой встречи я даже и не представлял, что наше государство может оказывать такую адресную и важную помощь. Нам предложили участие в

международных выставках, мы подали документы, прошли обучение по экспортной работе и в июне поехали на Beauty Eurasia в Стамбул. Оттуда мы привезли международные контракты на поставку, в том числе, и в европейские страны, это позволило стабилизировать экономическую ситуацию и развиваться дальше.

— Итак, что представляет собой компания сегодня? И в чем ее конкурентное

преимущество?

— На сегодняшний день наше молодое предприятие обладает производственными мощностями, позволяющими изготавливать до 25 тонн разных составов в сутки, отдельную зону хранения сырья, зону хранения готового продукта, лабораторию и отдел контроля качества, архив, в котором хранятся образцы каждой партии средств, свои логистические мощности. Все процессы на нашем производстве максимально автоматизированы, а работа нашей команды ориентирована на качество и доступность для нашего клиента.

Одним из основных преимуществ компании является качество нашей продукции — мы используем только проверенное сырье, его безопасность и химический состав подтверждается всеми необходимыми документами. Составы разработаны как для профессионального, так и бытового применения, ничем не хуже аналогов, производимых именно для профессионального использования. За счёт использования стандартизированной тары и недорогих материалов упаковки мы предлагаем потребителю качественный, экономичный и недорогой товар.

© Фото из открытых источников

— Что входит в линейку продукции SoWhite, и в чем ее особенности?

— В линейке SoWhite универсальное моющее средство Progressive, несколько

видов жидкого мыла от эконом и антибактериального, ддо премиум сегмента,

средства для мытья посуды, например гиппоалергенное Clory Purely, гель для

стирки Odor, средства для химчистки, очищения от нагара и жира,

концентрированный шампунь для бесконтактной мойки автомобиля SoWhite

Ride’s и готовый автошампунь, универсальный шампунь для животных под

маркой «Lapki» и многое другое — всего более 50 наименований.

Главная же особенность нашей продукции заключается в отсутствии

компонентов, вызывающих аллергию. Основной перечень нашей продукции не

содержит в своем составе отдушек и красителей, а это и есть главная причина

аллергии, также мы не используем и другие вещества, вызывающие

аллергические реакции.

— Вы занимаетесь также контрактным производством.

— Да, для этого у нас имеется все необходимое оборудование: это реакторы,

несколько линий розлива, каждая из которых позволяет выпускать до 6 000 тыс.

бутылок в час, производительное этикеровочное оборудование.

Также у нас в штате специалисты-технологи, которые могут корректировать

существующие рецептуры под нужные параметры. Помимо этого мы

сотрудничаем с рядом НИИ, и когда дело касается разработки какой-либо новой продукции, это делают специалисты высшей категории. Также мы помогаем нашим клиентам избежать проблем с регистрацией товарного знака, самой продукции. Есть и специалисты, которые разрабатывают дизайны упаковки. Кроме того, поскольку мы сотрудничаем со множеством поставщиков тары, то имеем возможность запуска продукции в какой-либо индивидуальной упаковке, чтобы добиться еще большей узнаваемости бренда. А для крупных компаний мы сейчас запускаем новый сувенирный продукт, который тоже можно отнести к производству под СТМ — подарочные наборы с нанесением брендов заказчика в уникальной подарочной упаковке.

— А как в результате обстоит дело с сетями, удалось туда попасть?

— Поскольку, как я уже говорил, чтобы туда зайти, нужен анализ розничных

продаж и представленность, которых у нас не было в силу нашего недолгого

существования, мы открыли свой первый магазин и создали франшизу

магазинов, одноименных бренду SoWhite.

Франчайзинг для нас — это не основное направление, но все же на данный

момент насчитывается порядка 30 магазинов плюс действующие точки продаж.

Мы не пытаемся заработать на продаже франшизы, нам интересен именно факт

представленности бренда на рынке, а деньги, полученные в качестве

паушального взноса, тратятся на рекламу запускаемой точки.

И если мы говорим о социальной составляющей, то хочу отметить, что для нас

очень важна благотворительная деятельность. С самого начала своего

существования мы сотрудничаем с различными благотворительными

организациями: центром помощи «Доверие», российским отделением Красного

Креста, АНО «Многогранный мир» и другими. Вместе с ними мы помогли детям

сиротам, снабжали беженцев с Украины, раздавали продукцию инвалидам и

участвовали в гуманитарных программах населению ДНР, ЛНР. Помогаем как

можем, совсем недавно отвезли партию моющих средств в ожоговый центр в

Мариуполе и отправляем крупную поставку в госпитали Новороссии. Я считаю,

что помогая другим людям и не оставаясь в стороне, мы делаем мир чуточку

лучше.

— Какие планы у молодой и динамично развивающейся компании «Бланш»?

— На самом деле, планы у нас грандиозные. Это, в первую очередь, расширение

ассортимента торговой марки SoWhite сухими порошками: стиральные порошки, сухие средства для чистки керамики и поверхностей, пятновыводители и так далее. Помимо этого проводим анализ производителей клинингового инвентаря (тряпки, щетки, ведра и пр.) для его выпуска под собственной торговой маркой, уже даже заключаем договор по некоторым позициям с компанией ARTSteel Manufacture, это будут малые предметы интерьера из нержавеющей стали, полочки, держатели, диспенсеры и т. д.

Также намечен выпуск репеллентов и средств личной гигиены под маркой Blanch Foresta. Предполагается, что в неё войдут гели для душа, шампуни для волос, пенки для умывания, а впоследствии кремы, зубные пасты, пены для бритья и т. п.

Кроме того, планируем развивать марку «Lapki» — как средств гигиены, так и аксессуаров: поводков, ошейников, одежды для животных.

Да, у нас был довольно сложный старт, мы встретились со многими трудностями, но успешно их преодолели. И главное, что мы остались верны своим основным принципам: наибольшее качество продукции за наименьшую цену и даже смогли хоть и немного, но сделать мир добрее.

Обычная история своего дела с нуля. Удачи ребятам.