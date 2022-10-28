Грузовой корабль «Прогресс МС-21» причалил к МКС
В пятницу, 28 октября 2022 года, в 05:48:54 по московскому времени грузовой корабль «Прогресс МС-21» причалил к малому исследовательскому модулю «Поиск» российского сегмента Международной космической станции.
Корабль с 2 520 кг грузов был запущен с космодрома Байконур ракетой-носителем «Союз-2.1а» 26 октября. Среди грузов — 702 кг топлива для дозаправки станции, 420 кг питьевой воды, 41 кг азота и 1 357 кг различного оборудования и материалов, включая ресурсную аппаратуру для систем российского сегмента МКС, средства индивидуальной защиты, медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, одежду, рационы питания и свежие продукты для экипажа 68-й длительной экспедиции.
На грузовике присланы укладки для проведения на станции российских научных экспериментов «Спланх», «Нейроиммунитет», «Коррекция», «Импакт» и «Терминатор». Также для эксперимента «3D-печать» привезли катушки филамента для использования в качестве расходного материала в 3D-принтере.
С 1978 года это была 182-я стыковка кораблей семейства «Прогресс» к орбитальным станциям, в том числе 87-я — с МКС.
На МКС сейчас работает экипаж 68-й длительной экспедиции в составе космонавтов Госкорпорации «Роскосмос» Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и Анны Кикиной, астронавтов NASA Франциско Рубио, Николь Мэнн и Джоша Кассады, а также астронавта JAXA Коити Вакаты.
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