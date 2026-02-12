12 февраля в 11:52 по московскому времени с космодрома Байконур стартовала тяжёлая ракета-носитель Протон-М с разгонным блоком ДМ-03 и метеоспутником «Электро-Л» № 5.

Пуск прошёл в штатном режиме, а уже примерно через 10 минут после старта разгонный блок вместе с космическим аппаратом отделился от третьей ступени ракеты.

Дальнейший путь к рабочей орбите занял 6 часов 37 минут. За это время ДМ-03, созданный РКК «Энергия», трижды включал двигатель, обеспечив точное выведение спутника на геостационарную орбиту на высоте более 35 тыс. км над Землей.

Системы управления как у ракеты Протон-М, так и у разгонного блока ДМ-03 разработаны в НПЦ автоматики и приборостроения имени академика Пилюгина.

Новый «Электро-Л» № 5 усилит российскую орбитальную группировку метеонаблюдения и будет передавать данные о погоде и природных явлениях.