НЭВЗ начал поставку 29 электровозов 3ЭС5К «Ермак» в рамках дополнительного соглашения
Новочеркасский электровозостроительный завод (НЭВЗ, входит в состав АО «Трансмашхолдинг») начал поставку 29 магистральных грузовых электровозов переменного тока 3ЭС5К «Ермак» в рамках дополнительного соглашения, подписанного Трансмашхолдингом с ОАО «РЖД».
Всего в этом году «Российским железным дорогам» будут переданы 130 электровозов 3ЭС5К «Ермак». 101 из них уже получены заказчиком в марте-сентябре нынешнего года.Локомотивы «Ермак» выпускаются на НЭВЗе с 2006 года; 3ЭС5К — с 2007.
Всего построено более 1380 таких машин. Электровозы этой серии выпускаются также в двухсекционном (2ЭС5К) и четырехсекционном исполнении (4ЭС5К); на заводе имеется опыт постройки односекционных машин (Э5К).
Локомотивы широко используются на сети ОАО «Российские железные дороги», эксплуатируются в Узбекистане и на Украине (в двухсекционном исполнении). На «Ермаках» впервые в России применена микропроцессорная система управления и диагностики.
По сравнению с электровозами предшествующих поколений, значительно улучшены технико-экономические показатели. Модульная кабина управления обеспечивает комфортабельные условия работы для локомотивных бригад.
С конца 2018 г. локомотивы 3ЭС5К выпускаются в модификации с поосным регулированием силы тяги, которое позволило водить в условиях восточного полигона российских железных дорог грузовые составы массой до 7100 тонн.
ТМХ является единственным в России разработчиком и производителем локомотивов, выпускающим электровозы и тепловозы всех существующих классов, назначения и рода тока. Работы по созданию новых моделей подвижного состава и двигателей осуществляют действующие в рамках группы ТМХ инжиниринговые компании «ТМХ Инжиниринг» и «Центр двигателестроения ТМХ», подразделения которых расположены в 10 городах и насчитывают в общей сложности более 1300 сотрудников.
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