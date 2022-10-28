«ТВЭЛ» отгрузила имитаторы ядерного топлива для испытаний энергоблока № 1 АЭС «Аккую»
На Новосибирском заводе химконцентратов (ПАО «НЗХК», предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ») изготовлены и отгружены заказчику имитаторы ядерного топлива — макеты топливных кассет для первого энергоблока АЭС «Аккую» в Турции, а также оборудование для испытаний имитационной зоны — макеты поглощающих стрежней управления и защиты реактора, инструменты входного контроля ядерного топлива.
Перед пуском нового энергоблока для проверки работы ключевых систем реакторной установки в активную зону реактора сначала загружаются с последующей выгрузкой макеты топливных кассет (имитаторы). Активная зона энергоблока поколения 3+ содержит 163 тепловыделяющие сборки с урановым топливом.
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