Первый контур «Аккую» выдержал полуторное давление: на энергоблоке № 1 завершены гидроиспытания

На площадке АЭС «Аккую» в провинции Мерсин (Турция) проведена проверка первого контура реакторной установки энергоблока № 1 на прочность. Станция сооружается госкорпорацией «Росатом». Испытания прошли 8 октября 2026 года в Буюкеджели.

В ходе операции давление в первом контуре поднимали до 24,5 МПа — примерно в полтора раза выше рабочего давления реакторной установки. Для сравнения: сопоставимое давление в естественной среде создаётся в океане на глубине около 2,4 километра. Температура воды первого контура на начальном этапе достигала 135 °C — на 35 градусов выше температуры кипения воды при обычном атмосферном давлении.

Перед гидроиспытаниями первый контур заполнили химически обессоленной водой, после чего главные циркуляционные насосные агрегаты создали в нём необходимое давление и температуру. Оперативный персонал энергоблока контролировал состояние оборудования и трубопроводов на блочном пункте управления (БПУ) по показаниям автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУ ТП).

Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв отметил : «За время сооружения на первом энергоблоке АЭС „Аккую“ выполнены тысячи сложнейших инженерных операций. Сейчас мы находимся на этапе, когда результаты этой огромной работы проходят комплексную проверку. От надёжности первого контура зависит безопасная работа всего энергоблока. К оборудованию, трубопроводам, сварным соединениям здесь предъявляются исключительно высокие технологические требования. Гидравлические испытания успешно завершены. Это убедительное подтверждение качества монтажных, сварочных, наладочных работ, — и ещё один шаг на пути к физическому пуску энергоблока».

По итогам гидравлических испытаний были достигнуты критерии, заложенные проектом реакторной установки ВВЭР-1200.