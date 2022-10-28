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В Тамбове открылся обновленный педиатрический корпус областной детской больницы

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/hmzbv2SXzMY
Источник: https://tvtambov.ru/news/v-tambove-...skoj-oblastnoj-bolniczy/2022/10/24/

модернизация здравоохранения, Тамбовская область
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