В Тамбове начали строить новый корпус завода «Электроприбор»
В Тамбове стартовало строительство нового производственного корпуса для ПАО «Электроприбор».Проект является ключевым для региона и реализуется в рамках комплексной программы развития авиационной отрасли России, входя в структуру ГК «Ростех».
Реализация проекта позволит удвоить производственные мощности предприятия по выпуску авиационных приборов. Новый корпус обеспечит регион почти 600 новыми высококвалифицированными рабочими местами.
