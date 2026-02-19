MAX
Великоросс Новые заводы и цеха

В Тамбове начали строить новый корпус завода «Электроприбор»

В Тамбове стартовало строительство нового производственного корпуса для ПАО «Электроприбор».Проект является ключевым для региона и реализуется в рамках комплексной программы развития авиационной отрасли России, входя в структуру ГК «Ростех».

Реализация проекта позволит удвоить производственные мощности предприятия по выпуску авиационных приборов. Новый корпус обеспечит регион почти 600 новыми высококвалифицированными рабочими местами.

Источник: protambov.ru

