На Чебоксарской ГЭС модернизировали гидрогенератор № 7
На Чебоксарской ГЭС ввели в эксплуатацию гидроагрегат № 7 с обновлённым гидрогенератором. Таким образом, в рамках Программы комплексной модернизации РусГидро реконструированы уже 11 из 18 генераторов станции.
В ходе работ на гидроагрегате смонтирован статор с улучшенными эксплуатационными характеристиками российского производства. Также гидроэнергетики заменили железо обода ротора и систему автоматического управления гидроагрегатом.
Монтаж выполнили специалисты дочерней компании РусГидро — Гидроремонт-ВКК. Помимо этого, они провели капитальный ремонт рабочего колеса гидротурбины. Его реконструкция с переводом в поворотно-лопастной режим выполнена еще в 2008 году: именно с этой станционной машины начался масштабный проект модернизации гидротурбин Чебоксарской ГЭС. На сегодняшний день реконструированы 16 из 18 рабочих колёс.
Близится к завершению модернизация ещё одного гидроагрегата — со станционным номером 9. Уже реконструировано рабочее колесо, смонтирован статор и заменено железо обода ротора, идёт сборка гидроагрегата и замена системы автоматического управления.
Модернизация направлена на повышение безопасности и надёжности работы оборудования гидроэлектростанции, сокращение ремонтных и эксплуатационных затрат. Годовой график работ согласован с Системным оператором Единой энергосистемы и не ограничивает электроснабжение потребителей.
РусГидро реализует Программу комплексной модернизации гидрогенерирующих объектов, в рамках которой запланирована замена половины парка турбин, генераторов и трансформаторов ГЭС и ГАЭС РусГидро. Столь масштабная программа обновления устаревшего и изношенного оборудования для отечественной энергетики уникальна и беспрецедентна. Её особенность — ориентация не на точечную замену отдельных узлов и агрегатов, а на комплексную модернизацию генерирующих объектов как единых технологических комплексов, с заменой или реконструкцией основного и вспомогательного оборудования, общестанционных систем, гидротехнических сооружений.
За 10 лет действия ПКМ прирост установленной мощности гидроэлектростанций РусГидро составил 553 МВт, что можно сравнить с появлением в составе энергохолдинга ещё одной большой ГЭС. За это время было заменено или модернизировано 131 гидротурбина, 116 генераторов, 86 силовых трансформаторов, а также более 10 тыс. единиц вспомогательного оборудования.
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