Ростех создал программу для управления системами связи промышленных предприятий

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Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех разработал программное обеспечение для управления системами радиосвязи стандарта TETRA, которые широко применяются на крупных промышленных производствах и объектах транспортной инфраструктуры. Решение заменит аналогичное зарубежное ПО и позволит повысить безопасность и эффективность труда за счет сбора подробной статистики активности персонала, истории перемещений абонентов и записи переговоров.

Разработанный Омским НИИ приборостроения (ОНИИП) холдинга «Росэлектроника» программный продукт дает возможность подключать к системе многочисленные цифровые и аналоговые радиостанции и управлять всеми средствами связи одновременно.

«Эффективное управление системами на крупных предприятиях и транспорте способно ощутимо повысить результативность и безопасность труда. Программное обеспечение, разработанное специалистами „Росэлектроники“, обладает широким спектром возможностей. В частности, комплекс может собирать статистику перемещений абонентов и их активность, записывать и хранить переговоры. Это дает возможность в случае чрезвычайных происшествий оперативно восстановить хронологию событий и выявить причины инцидентов. Кроме того, такая база знаний позволит руководителям подробно изучить особенности рабочего процесса и оптимизировать его», — сказал исполнительный директор Госкорпорации Ростех Олег Евтушенко.

Кроме того, программа визуализирует на карте расположение зарегистрированных в системе базовых станций и абонентов. Благодаря поддержке различных типов спутниковых и векторных карт, таких как Яндекс Карты, Google Maps, OSM, Bing Maps и других, клиент может выбрать наиболее удобный для себя сервис.

Оператор системы также получает широкий функционал. Он со своего автоматизированного рабочего места может взаимодействовать с персоналом, анализировать данные телеметрии и статистические данные, обрабатывать информацию об абонентах, управлять клиентом и сервером диспетчерской системы. Также оператору будут доступны сервисы приема и передачи голосовых вызовов, обмена короткими и статусными сообщениями, мониторинга происходящих в сети событий.

«Системы связи стандарта TETRA применяют на объектах транспортной инфраструктуры, на крупных предприятиях химической, нефтегазовой, атомной промышленности. ОНИИП, обладающий большим опытом и компетенциями в сфере разработки систем радиосвязи, готов предложить комплексный программный продукт для диспетчеризации сетей. К концу 2022 года мы планируем завершить разработку решения для работы через web-интерфейс. Следующим шагом в развитии системы должно стать создание собственного мобильного приложения», — заявил генеральный директор ОНИИП Владимир Березовский.

В составе Ростеха ОНИИП проводит исследования в области радиосвязи, ориентированные на решение широкого круга прикладных задач — от создания радиоэлектронных компонентов и устройств радиосвязи до сложнейших автоматизированных комплексов и систем связи и управления.