В Москве открылся новый транспортно-пересадочный узел на станции МЦД-1 Окружная

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В Москве завершилась комплексная реконструкция станции МЦД-1 Окружная.

7 ноября открылся самый крупный транспортно-пересадочный узел на севере Москвы. Ещё несколько лет тому назад здесь была одна платформа без навеса. За несколько лет был построен целый ряд уникальных объектов: дмитровское направление Люблинско-Дмитровской линии метро, МЦК, запущено МЦД. И сегодня здесь вестибюлями и переходами соединены все три вида транспорта.

Ежедневно новым ТПУ пользуется около 40 тыс. человек, а в ближайшие 2-3 года количество пассажиров увеличится до 80 тысяч. Пересадка между различными видами транспорта занимает всего 2-3 минуты, что в 4-5 раз быстрее, чем раньше.

© stroi.mos.ru

ТПУ Окружная объединит одноименные железнодорожные станции МЦД-1, МЦК и Московского метрополитена, а также поезда «Аэроэкспресс», следующие до/из аэропорта Шереметьево, и множество маршрутов городского наземного транспорта. Кроме того, пешеходный тоннель и переходы также позволили улучшить транспортную доступность для жителей района.

ТПУ Окружная отвечает самым современным требованиям комфорта и безопасности, а также удобен абсолютно всем пассажирам, включая граждан с ограниченными возможностями. Здесь есть кассы с заниженным окном и индукционными петлями, 6 эскалаторов и 5 лифтов, комната матери и ребенка с пеленальным столиком, санитарные комнаты и т. д.

© stroi.mos.ru

Северный вестибюль станции «Окружная» имеет выходы на обе стороны Локомотивного проезда. Один выведет к пересечению 3-го Нижнелихоборского и Локомотивного проездов, второй интегрирован с новой платформой остановочного пункта МЦД-1.

Здесь установили семь эскалаторов: четыре 16-метровых ведут на пересадку к одноименным станциям МЦК и МЦД-1, три 108-метровых связывают кассовый зал подземного вестибюля с платформой метро.

© stroi.mos.ru

Оформление вестибюля выполнено в едином архитектурном стиле, характерном для входных павильонов МЦК и МЦД. Плавные очертания фасадов и витражное остекление создают ощущение большого и светлого пространства.

© stroi.mos.ru

Фасад вестибюля отделан металлическими панелями белого и зеленого цвета, пол и стены — гранитом российского производства: «Сибирский» и «Габбро Диабаз».

Главный акцент вестибюля — подвесной потолок и яркие светодиодные светильники, образующие ансамбль «Звёздное небо». Потолок имеет четкую структуру, которая легко считывается вместе с интегрированными в него светильниками. Этот образ воплощает эстетику минимализма.

© stroi.mos.ru

Территорию рядом с вестибюлем благоустроили: специалисты выполнили гранитное мощение тротуаров, установили 50 малых архитектурных форм и две остановки.

С открытием вестибюля переход из метро на МЦД, Аэроэкспресс и МЦК займет в три раза меньше времени — 2-3 минуты вместо 6-9. Пассажиры будут пересаживаться с одного вида транспорта на другой в теплом помещении, не выходя на улицу.

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