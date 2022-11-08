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Атомный ледокол «Урал» с российскими преобразователями частоты на борту

Компания Рустмаш осуществила очередную поставку низковольтных преобразователей частоты серии АТ24 специального применения для атомного ледокола «Урал» проекта 22220.

Продукция Рустмаш для морского примененияПродукция Рустмаш для морского применения © rustmash.ru

31 октября 2022 года ледокол «Урал» завершил ходовые испытания в Балтийском море. С 14 октября экипаж ледокола и технические специалисты организаций-подрядчиков проводили проверку работы различных механизмов и оборудования, систем электродвижения судна, валопроводов и палубных механизмов (якорное и рулевое устройства) и других ответственных корабельных систем.

Также в рамках проверки корабельных систем были проведены испытания паротурбинной установки, в составе которой и находятся преобразователи частоты производства нашей компании.

АТ24 в установлены на атомном ледоколе "Урал"АТ24 в установлены на атомном ледоколе "Урал" © rustmash.ru

В составе парогенераторной установки ПЭМА 250-80 ледокола «Урал» установлено четыре низковольтных преобразователя частоты производства российской компании ООО «Рустмаш». Данные преобразователи частоты серии АТ24 задействованы в системе питательных насосов.

Преобразователи частоты АТ24 линии MP, установленные на ледоколе позволяют максимально точно поддерживать заданные технологические параметры системы охлаждения парогенераторного агрегата благодаря программынм пакетам и техническим решениям, реализованным благодаря полученному опыту внедрения ЧРП на первом ледоколе проекта 22220 «Арктика».

Реализованный проект ПЧ на атомном ледоколе "Арктика"Реализованный проект ПЧ на атомном ледоколе "Арктика" © rustmash.ru

Наши внедрения для морского применения мы осуществляем в рамках давнего сотрудничества с одним из наших партнеров.

Атомный ледокол «Урал» уже третий в серии проекта 22220 Лидер. Он предназначен для проводки судов в арктических условиях. Как и другие ледоколы «Арктика» и «Сибирь», это самый большой и мощный ледокол в мире. Два современных компактных реактора по 175 мегаватт каждый питают энергией все системы корабля.

Мы поддерживаем отечественную промышленность и продолжаем разрабатывать и производить импортозамещающую продукцию для критически важных отраслей нашей Родины.

Московская область, Рустмаш, судостроение, электротехника
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