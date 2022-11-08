Атомный ледокол «Урал» с российскими преобразователями частоты на борту

Компания Рустмаш осуществила очередную поставку низковольтных преобразователей частоты серии АТ24 специального применения для атомного ледокола «Урал» проекта 22220.

Продукция Рустмаш для морского применения © rustmash.ru

31 октября 2022 года ледокол «Урал» завершил ходовые испытания в Балтийском море. С 14 октября экипаж ледокола и технические специалисты организаций-подрядчиков проводили проверку работы различных механизмов и оборудования, систем электродвижения судна, валопроводов и палубных механизмов (якорное и рулевое устройства) и других ответственных корабельных систем.

Также в рамках проверки корабельных систем были проведены испытания паротурбинной установки, в составе которой и находятся преобразователи частоты производства нашей компании.

АТ24 в установлены на атомном ледоколе "Урал" © rustmash.ru

В составе парогенераторной установки ПЭМА 250-80 ледокола «Урал» установлено четыре низковольтных преобразователя частоты производства российской компании ООО «Рустмаш». Данные преобразователи частоты серии АТ24 задействованы в системе питательных насосов.

Преобразователи частоты АТ24 линии MP, установленные на ледоколе позволяют максимально точно поддерживать заданные технологические параметры системы охлаждения парогенераторного агрегата благодаря программынм пакетам и техническим решениям, реализованным благодаря полученному опыту внедрения ЧРП на первом ледоколе проекта 22220 «Арктика».

Реализованный проект ПЧ на атомном ледоколе "Арктика" © rustmash.ru

Наши внедрения для морского применения мы осуществляем в рамках давнего сотрудничества с одним из наших партнеров.

Атомный ледокол «Урал» уже третий в серии проекта 22220 Лидер. Он предназначен для проводки судов в арктических условиях. Как и другие ледоколы «Арктика» и «Сибирь», это самый большой и мощный ледокол в мире. Два современных компактных реактора по 175 мегаватт каждый питают энергией все системы корабля.

Мы поддерживаем отечественную промышленность и продолжаем разрабатывать и производить импортозамещающую продукцию для критически важных отраслей нашей Родины.