Ростех поставил первый Ми-8МТВ-1 в рамках контракта по программе некоммерческого лизинга

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Холдинг «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех передал красноярской авиакомпании «КрасАвиа» первый вертолет Ми-8МТВ-1 в рамках контракта с Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК). Документ предусматривает поставку 26 машин, вертолеты поставляются по программе некоммерческого лизинга для обновления воздушного флота в регионах страны.

Ми-8МТВ-1, изготовленные на Казанском вертолетном заводе, имеют обновленную светотехнику, которая улучшает ориентацию в пространстве и повышает безопасность полетов. Вертолеты будут доставлять пассажиров и грузы в отдаленные поселки Сибири и Дальнего Востока.

«Во многих уголках нашей страны вертолеты были и остаются единственно возможным видом транспорта, соединяющим труднодоступные поселки с крупными населенными пунктами. Все 26 новых Ми-8МТВ-1 будут оснащены улучшенной светотехникой, которая впервые применяется на российских вертолетах. До конца текущего года ГТЛК получит 12 таких машин, вторая часть партии поступит в авиакомпании в 2023 году», — сообщили в авиационном кластере Госкорпорации Ростех.

Новые бортовые аэронавигационные огни на основе светодиодов, которыми оснащен вертолет, имеют улучшенную цветопередачу и сниженную потребляемую мощность. Они позволят пилотам лучше ориентироваться при взлете и посадке на необорудованные площадки. Сертификационные испытания светотехники завершены в сентябре, ее разработчиком выступает НИИ «Микроприбор».

«Очередной крупный контракт с ГТЛК направлен на обновление вертолетного парка российских авиакомпаний. За годы сотрудничества с Государственной транспортной лизинговой компанией предприятия холдинга, не считая текущего контракта, поставили 120 вертолетов, среди которых 39 Ми-8МТВ-1, 49 Ми-8АМТ и 32 „Ансата“. Они успешно эксплуатируются по всей стране. Новые вертолеты помогут в улучшении транспортной доступности в регионах и повысят уровень безопасности полетов», — отметил первый заместитель генерального директора холдинга «Вертолеты России» Олег Гуляев.

Ми-8МТВ-1 зарекомендовал себя как надежный и практичный вертолет. Он позволяет выполнять полеты при автономном базировании на необорудованных площадках, незаменим в регионах с большим числом труднодоступных территорий и самым суровым климатом. Машина может эксплуатироваться при температурах до минус 50 градусов и без установки дополнительных баков преодолевать расстояние до 620 км.

Вертолеты поставляются для «КрасАвиа» в рамках краевой программы реновации воздушного флота компании до 2027 года. Сегодня эти машины выполняют полеты в районы, расположенные на севере региона.

Ми-8 — самый массовый двухдвигательный вертолет в мире. Всего за годы производства выпущено более 17 тысяч таких машин. Модификация Ми-8МТВ-1 отличается более мощной силовой установкой, доработанной авионикой и конструкцией фюзеляжа. В салоне вертолета размещены 22 сиденья, подготовлены места под установку медицинских модулей. Также выполнена доработка для установки дополнительных топливных баков и подготовлены места под оснащение внешней подвеской для перевозки крупногабаритного груза массой до 4 тонн.