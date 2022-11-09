В Иркутской области открылась новая сельская школа

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В селе Бажир Заларинского района состоялось открытие нового здания основной общеобразовательной школы на 154 ученика с 1 по 9 класс. Новая школа состоит из пяти блоков: два двухэтажных учебных корпуса с 15 учебными кабинетами, отдельный блок для столовой и актового зала, одноэтажный спортивный зал и отдельный блок с помещениями для отдыха групп продленного дня начальной школы.

Также на территории школы, площадь которой свыше 30 тыс. кв. метров, обустроена физкультурно-спортивная зона: футбольное поле, волейбольная и баскетбольная площадки, беговые дорожки и территория для гимнастического оборудования, зона для подвижных игр. В школе реализуются программы агробизнес-образования. Для этого здесь предусмотрены учебно-опытные площадки для выращивания полевых и овощных культур, плодового сада и питомника.

До этого Бажирская основная школа располагалась в приспособленном здании 1986 года постройки, а также в нескольких арендованных помещениях.

Строительство новой школы началось в апреле 2021 года. На возведение здания общеобразовательного учреждения по программе «Комплексное развитие сельских территорий» было направлено более 486 млн рублей.