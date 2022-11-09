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Павло-Посадский гофрокомбинат установил новый рекорд в октябре 2022 года. На предприятии произведено и реализовано порядка 29,382 млн кв. м. гофрированного картона.

Высокий уровень оптимизации производственных процессов позволил вернуться к докризисным показателям, сказали на комбинате:

«Каждое достижение ППГК является доказательством качественной и сплоченной работы, — подчеркнули на предприятии. — Одним из показателей данного результата стало повышение квалификации всех отделов, связанных с производством и реализацией готового продукта. В наступающем 2023 году, комбинат уверенно шагает к рубежу в 30 млн кв. м».

Павлово-Посадский гофрокомбинат — современное предприятие полного цикла, работающее на высокотехнологичном оборудовании ведущих мировых производителей (BWPapersystems/США), BOBST /Швейцария), состоящее из нескольких производственно-складских комплексов и расположенное на территории 22 га с численностью сотрудников более 1 тыс. человек.

Производимая продукция: гофрокартон, гофрокороба, гофроящики, лотки, упаковка из влагопрочного картона, изделия сложной высечки с перфорацией, отверстиями, ручками, комплектующими, SRP-упаковка, нанесением изображения методом флексопечати до 4 красок и фальцесклейкой.