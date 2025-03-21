Павлово-Посадский Гофрокомбинат запустил модернизированную бумагоделательную машину

Бумагоделательная машина Павлово-Посадский Гофрокомбинат © ppgk.ru

18 марта 2025 года на производстве «Павлово-Посадского Гофрокомбината» состоялся запуск модернизированной линии бумагоделательной машины (БДМ), которая призвана повысить производительность и качество выпускаемой продукции, при этом снижая ее стоимость. БДМ была остановлена в 2023 году из-за пожара на предприятии.

В два раза выросла производительность, достигнув 350 тонн бумаги в сутки, в основном за счет увеличения скорости и снижения количества некондиции, возросло качество продукции по всем направлениям за счет установки системы контроля качества, систем промывки, очистки и дополнительной проклейки.

Запуск БДМ после реконструкции важен не только с точки зрения ведения бизнеса, но и как значимый социальный и экологический проект. За счет переработки макулатуры предприятие снижает загрязнение свалок и городов страны на 120 тыс. тонн в год бумажных отходов, не выделяя опасных выбросов в атмосферу.

В результате модернизации и перезапуска БДМ, «Павлово-Посадский Гофрокомбинат» ожидает снижение затрат на производство гофроупаковки, что, в свою очередь, позволит уменьшить цену для конечных потребителей.

Инвестиции в модернизацию линии БДМ способствуют не только росту производительности, но и укреплению позиций компании на рынке, что открывает новые возможности в ассортименте и повышает конкурентоспособность продукции ПП Гофрокомбината.

Павлово-Посадский Гофрокомбинат входит в десятку крупнейших российских производителей гофрокартона и гофроупаковки.

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