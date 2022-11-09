Самарский ССЗ сдал третье промерное судно пр RDB66.62

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8 ноября на Самарском судостроительном и судоремонтном заводе (собственник ЗАО «Нефтефлот») госкомиссией подписан приемочный акт на промерное судно класса РРР «X О 2.0 (лед 20) А»" проекта RDB 66.62, «Василий Аршинов», сообщает Росморречфлот.

Это третье промерное судно данного проекта из восьми, строящихся в рамках мероприятия «Обновление обслуживающего флота» Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры для администраций бассейнов внутренних водных путей РФ по заказу ФКУ «Речводпуть».

Проект судна, построенного для ФБУ «Администрация Камского бассейна внутренних водных путей», выполнен Ростовским центральным проектно — конструкторским бюро «Стапель» (РЦПКБ «Стапель»).

Судно предназначено для проведения промерных работ и гидрографических изысканий на внутренних водных путях разряда «О» и оборудовано носовым подруливающим устройством мощностью 15 кВт.

В целях выполнения промерных работ и гидрографических изысканий судно оборудовано современным высокоточным, высокоскоростным автоматизированным промерным комплексом, позволяющим выполнять сплошное сканирование дна акватории, создание 3D — рельефа дна акватории, расчеты и контроль объемов дноуглубительных работ.

Головное судно серии «Вадим Викторовский» и первое серийное «Галс» уже переданы Администрациям Волго-Балтийского и Волго-Донского бассейнов, соответственно.

Согласно госконтракту, суда проекта RDB 66.62 также будут переданы Администрациям Енисейского, Амурского, Волжского, Беломорско-Онежского и Обь-Иртышского бассейнов внутренних водных путей.

Основные размерения и характеристики судна:

Длина — 24,31 м,

Ширина — 5,76 м,

Высота -13,40 м,

Высота борта — 2,20 м.