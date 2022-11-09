Сибирский хлеб. Кемеровская область собрала рекордный урожай зерна

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1 млн 789 тысяч тонн кузбасского зерна уже заложены в хранилища.

По информации властей Кемеровской области, это выше результатов как новейшей, так и советской истории Кузбасса. Пик развития сельского хозяйства был в 1966 году, в Кузбассе тогда собрали 1 млн 739 тыс. тонн.

В текущем году аграриями было использовано рекордное количество минеральных удобрений — 97,2 тыс. тонн (в 1,3 раза больше, чем в 2021 году), были посажены лучшие семена (доля элитных семян возросла с 7,8% в 2018 году до 13,1% в 2022 году), увеличилась как доля использования сортовых семян (83%), так и количество применяемых сортов и гибридов.

Немаловажную роль играет использование современной техники. За 2019-2021 годы парк тракторов обновился на 198 единиц. В этом году уже приобретено 53 трактора, 35 зерноуборочных комбайнов, кормоуборочный комбайн и 61 единица посевной и почвообрабатывающей техники.

Первыми уборку зерновых в этом году завершили аграрии Мариинского, Гурьевского и Прокопьевского округов. Лучшие результаты урожайности зерновых — в Гурьевском, Крапивинском и Прокопьевском округах.

Помимо зерновых, собран достойный урожай картофеля (200,9 тысяч тонн) и овощей (31,5 тысяч тонн). По обоим направлениям удалось нарастить объём производства по сравнению с 2021 годом (на 30,9 тысяч и 6,6 тысяч тонн соответственно) благодаря увеличению посевов. По сбору картофеля с гектара лидерами названы аграрии Прокопьевского, Яшкинского и Кемеровского округов.

По масличным культурам также отмечен рост: собрано 305,9 тысяч тонн семян. В основном это рапс, его собрано 278,3 тысяч тонн — на 90,2 тысяч больше, чем в 2021 году. По урожайности рапса лучший результат показали Яшкинский, Прокопьевский и Кемеровский округа.