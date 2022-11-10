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ТД Ферекс™ ⇒ Электроника, электротехника и приборы

Российские светодиоды GS LED в российских светильниках LEDEL и FEREKS

Заключен контракт между светотехническими заводами LEDEL и FEREKS (холдинг IEK GROUP) с крупнейшим российским производителем светодиодов GS Group.

Благодаря вхождению ООО ООО «Торговый дом «ФЕРЕКС» в состав IEK GROUP (19/07/2022г.), вслед за еще одним ведущим татарстанским производителем светотехники — компанией LEDEL (03/07/2019г.), возможности компаний для покрытия потребностей рынка LED-освещения стали практически безграничны.

 © fereks.ru

Следуя программе импортозамещения и для соответствия продукции требованиям ПП РФ № 878 при производстве светильников, используется отечественная компонентная база. Уровень локализации производства стремится к 100%: вторияная оптика, корпуса из литого алюминия изготавливаются на площадке FEREKS, драйверы — на площадке LEDEL.

Общее производство растет и требует большего объема комплектующих, поэтому был заключен партнёрский договор с еще одним российским производителем диодов — холдингом GS Group.

В 2020 году холдинг GS Group начал реализовывать в «Технополисе GS» проект по производству светодиодов в РФ. На предприятиях кластера «Технополис GS» реализованы все технологические операции, которые необходимо осуществлять для признания светодиода российским: производство корпуса и корпусирование светодиода, проведение контрольных испытаний, а также используется люминофор отечественного производства.

 © fereks.ru

Первая закупка продукции GS LED уже состоялась! В ближайшее время в линейке реестровых* светильников FEREKS появятся светильники на диодах GS.

*Светильники включены в единый реестр российской радиоэлектронной продукции (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2019 г. № 878) — государственная информационная система промышленности (gisp.gov.ru).

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GS LED — российский бренд светодиодов с максимальным уровнем локализации производства в РФ. Светодиоды GS LED производятся на современном российском микроэлектронном предприятии с высокой степенью автоматизации.

LEDEL и FEREKS — крупнейшие светотехнические заводы в РТ, входящие в состав IEK GROUP. Общая площадь производственных площадей превышает 25 500 кв.м. Сводный ассортимент превышает 8000 наименований LED-светильников различного назначения.
Источник: https://fereks.ru/company/news/ross...ody-gs-led-dlya-nashih-svetilnikov/

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  • Нет аватара srozmirovich
    10.11.2212:54:21

    Когда ИЭК поглотил Ледел было немного грустно, что с рынка уходит компания с сильными и харизматичными лидерами (братья Когданины) и достаточно оригинальными продуктами.     Но, похоже, укрупнение на рынке светодиодного оборудования становится исторически неизбежным на этом этапе развития. Хорошо, однако, что новые хозяева пошли не по пути банальной скупки конкурентов с целью их уничтожения, а начали выстраивать на основе полученных активов разумную кооперацию. А если теперь они еще и отечественные светодиоды в нее добавят, то может получиться очень сильный игрок на быстрорастущем рынке. Причем с хорошим потенциалом не только на российском, но на мировом рынке.   

    #1255552
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