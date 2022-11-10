Российские светодиоды GS LED в российских светильниках LEDEL и FEREKS

Заключен контракт между светотехническими заводами LEDEL и FEREKS (холдинг IEK GROUP) с крупнейшим российским производителем светодиодов GS Group.

Благодаря вхождению ООО ООО «Торговый дом «ФЕРЕКС» в состав IEK GROUP (19/07/2022г.), вслед за еще одним ведущим татарстанским производителем светотехники — компанией LEDEL (03/07/2019г.), возможности компаний для покрытия потребностей рынка LED-освещения стали практически безграничны.

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Следуя программе импортозамещения и для соответствия продукции требованиям ПП РФ № 878 при производстве светильников, используется отечественная компонентная база. Уровень локализации производства стремится к 100%: вторияная оптика, корпуса из литого алюминия изготавливаются на площадке FEREKS, драйверы — на площадке LEDEL.

Общее производство растет и требует большего объема комплектующих, поэтому был заключен партнёрский договор с еще одним российским производителем диодов — холдингом GS Group.

В 2020 году холдинг GS Group начал реализовывать в «Технополисе GS» проект по производству светодиодов в РФ. На предприятиях кластера «Технополис GS» реализованы все технологические операции, которые необходимо осуществлять для признания светодиода российским: производство корпуса и корпусирование светодиода, проведение контрольных испытаний, а также используется люминофор отечественного производства.

© fereks.ru

Первая закупка продукции GS LED уже состоялась! В ближайшее время в линейке реестровых* светильников FEREKS появятся светильники на диодах GS.

*Светильники включены в единый реестр российской радиоэлектронной продукции (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2019 г. № 878) — государственная информационная система промышленности (gisp.gov.ru).

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GS LED — российский бренд светодиодов с максимальным уровнем локализации производства в РФ. Светодиоды GS LED производятся на современном российском микроэлектронном предприятии с высокой степенью автоматизации.

LEDEL и FEREKS — крупнейшие светотехнические заводы в РТ, входящие в состав IEK GROUP. Общая площадь производственных площадей превышает 25 500 кв.м. Сводный ассортимент превышает 8000 наименований LED-светильников различного назначения.