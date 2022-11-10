«Атомэнергомаш» завершил отгрузку ёмкостей системы безопасности для АЭС «Руппур»

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Петрозаводский филиал компании «АЭМ-технологии» (входит в машиностроительный дивизион Госкорпорации «Росатом» — «Атомэнергомаш») завершил отгрузку комплекта гидроёмкостей системы пассивного залива активной зоны (СПЗАЗ), которые предназначены для энергоблока № 2 АЭС «Руппур» (Бангладеш).На один энергоблок устанавливают 8 ёмкостей СПЗАЗ — толстостенных сосудов объёмом 120 кубических метров каждый, изготовленных из нержавеющей стали. Диаметр одного изделия — более 4 метров, высота — 10,5 метров, вес — около 78 тонн.

Перевозка осуществляется водным путём из-за значительных весогабаритных параметров груза. Ранее в порт Санкт-Петербурга была доставлена первая партия в составе пяти гидроёмкостей. Теперь оставшиеся три изделия были размещены в трюме судна, которое взяло курс из Онежского озера на Балтику, в Финский залив. В порту Санкт-Петербурга все восемь ёмкостей СПЗАЗ будут погружены на океанское судно и доставлены в Народную Республику Бангладеш.