В Барнауле открылся новый детский сад на 415 воспитанников

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10 ноября в Индустральном районе Барнауле начал работу новый детский сад № 281, расположенный на улице 65 лет Победы, 19 в городском квартале 2033. Сегодня первых воспитанников встречали педагоги дошкольного учреждения. Об этом сообщает пресс-центр городской администрации.

Детский сад № 281 уже не первое дошкольное учреждение, которое открылось в новом разрастающемся микрорайоне. Как и все предыдущие новые детсады, он оснащен всем самым необходимым для детей, включая качественное образовательное оборудование, подходящие для разных возрастов воспитанников игрушки и безопасную мебель. К примеру, в спальнях самых маленьких детей установлены кроватки с бортиками, а в игровой комнате ясельной группы разместился манеж.

Малыши уже начали осваивать новые пространства: с интересом играют в большие магнитные шахматы, собирают конструкторы, приспосабливаются к новеньким спортивным мини-тренажерам, а также изучают настольные игры. Впереди их также ждет знакомство с изостудией, где есть маркерные доски, всевозможные средства для творчества, в том числе и световые планшеты для рисования песком, а также с помещениями для музыкального развития и театрализованной деятельности.

«У нас оборудован современный пищеблок, кабинет педагога-психолога и учителя логопеда, музыкальный и спортивный залы, медицинский кабинет с отдельным помещением для процедур. В каждой приемной наряду с детскими кабинками установлены специальные шкафы, где можно сушить обувь в осенне-зимний период. В группах есть отдельные буфетные. Здесь хранится посуда и весь необходимый кухонный инвентарь, производится раздача пищи, а также установлены мойки», — отметила заведующий детским садом № 281 Елена Бажина.

Позаботились здесь и о доступности учреждения для лиц с ограниченными возможностями здоровья — по всей прилегающей территории детского сада и внутри здания уложена тактильная плитка. К тому же крыльцо оборудовано пандусом, также есть специальный лифт для инвалидов-колясочников, позволяющий без трудностей перемещаться между этажами.

В целях охраны жизни и здоровья детей все помещения сада, где пребывают дошколята, оснащены стационарными воздухоочистителями и рециркуляторами, которые могут работать в том числе в присутствии воспитанников.

К слову, отдельное внимание в детском саду уделили пожарной безопасности. В числе новинок последнего времени — наличие эвакуационной комнаты на втором этаже. Она представляет собой помещение, обеспеченное системой вентиляции, где в случае задымления или пожара можно укрыться от опасности в ожидании представителей экстренных служб.

Детский сад № 281 построен в рамках нацпроекта «Демография». Всего за время его реализации с 2018 по 2022 год в городе создано 4 016 мест для дошколят, в том числе 2 310 для детей до трех лет. В ходе строительства и оснащения детского сада № 281 освоено 437,87 млн рублей из бюджетов трех уровней.

© barnaul.org

© barnaul.org

© barnaul.org

© barnaul.org

© barnaul.org

© barnaul.org

https://barnaul...etskiy-sad.html