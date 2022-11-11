Уральские столицы соединил «Орлан»

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Новый межрегиональный поезд «Орлан» отправился в первый рейс из Челябинска в Екатеринбург, связав ускоренным сообщением крупные города Урала, сообщает Telegram-канал ОАО «РЖД». «Орлан» будет курсировать ежедневно.

Из Челябинска поезд будет отправляться в 06.50 и прибывать в Екатеринбург в 10.46, а в обратный рейс из Екатеринбурга отправляться в 18.07 и прибывать в Челябинск в 22.04. Время в пути составит 3 часа 56 минут, это на 35 минут быстрее, чем на других поездах.

Рельсовый автобус «Орлан» отличает современный дизайн, продуманная эргономика и повышенный уровень комфорта для пассажиров. Он используется для пассажирских перевозок на неэлектрифицированных участках железных дорог.

В движение состав приводит мощная, экономичная и достаточно тихая дизель-гидравлическая силовая установка. Пневморессоры в подвеске поезда обеспечивают высокую плавность хода. Каждый вагон оборудован климатической установкой с системой очистки и обеззараживания воздуха.

В салоне — мягкие сиденья, широкие багажные полки, светодиодное освещение, информационные табло.Вагоны поезда оборудованы климат-контролем с системой очистки и обеззараживания воздуха, комфортными сиденьями, а также приспособлены для маломобильных пассажиров: в головном вагоне для удобства посадки и высадки предусмотрен подъёмник для кресел-колясок, оборудовано специализированное место и санитарный модуль.

В салоне установлены широкие багажные полки, светодиодное освещение, информационные табло.Как уже сообщал Gudok.ru, тестовая поездка рельсового автобуса состоялась 25 октября. В ней приняли участие руководители ЮУЖД, представители региональных властей и АО «Свердловская пригородная компания».

При стабильной востребованности маршрута планируется организовать курсирование двух или трёх пар поездов.