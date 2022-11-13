Первые 10 гектаров фруктового сада были высажены в поселке Тепличное ЛНР

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Начата реализация закладки крупнейшего в Луганской Народной Респулбике фруктового сада на базе «Аграрного фонда».

Высажено первые 10 га. Высадка саженцев стартовала с 1 ноября 2022 года. Деревца привезли из Россошанского питомника растений, который является одним из лучших питомников Воронежской области, в нём выращиваются высококачественные саженцы плодовых и декоративных деревьев и кустарников.

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В этом году планируется высадить саженцы яблонь, груш и слив разных сортов на площади 50 гектаров. Всего будет высажено более 26 000 саженцев.

Все сорта зимнего использования: зимние ранние и позднезимнее. Сад начнет плодоносить через четыре-пять лет. Закладка будущего сада производится с соблюдением комплекса агротехнических приемов. На вооружении агрономов — и спецтранспорт для подготовки почвы, что существенно ускоряет процесс. В рамках программы приобретены не только саженцы, но и сельскохозяйственная техника, системы капельного орошения, горюче-смазочные материалы, удобрения, садовый инвентарь и даже оборудование для обустройства инфраструктуры.

© lifelug.su

© lifelug.su

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