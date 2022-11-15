В поселке Чульман Республики Саха (Якутия) открыт физкультурно-оздоровительный комплекс

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В поселке Чульман Республики Саха (Якутия) состоялось открытие нового физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) с катком, построенного по программе «Газпром — детям».

Новый спортивный комплекс предназначен для проведения занятий по хоккею, фигурному катанию и массовому катанию на коньках. Общая площадь ФОКа — более 3900 кв. м, в нем находятся ледовая арена и зал разминки. Комплекс адаптирован для посещения маломобильными группами населения. Максимальная пропускная способность спортивного объекта — более 170 человек в смену.

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Справка

Программа «Газпром — детям» является одним из ключевых социальных проектов ПАО «Газпром». Ее цель — создание условий для гармоничного интеллектуального, духовного и физического развития детей и подростков, привлечение как можно большего их числа в спортивные секции и творческие кружки.

В рамках программы c 2007 года по настоящее время реализовано более 2 000 современных спортивных объектов, в том числе более 200 физкультурно-оздоровительных комплексов. Программа охватывает 74 региона страны.

В Республике Саха (Якутия) с 2008 года построено 3 спортивных объекта, в том числе детский многофункциональный комплекс «Стерх» в Якутске и физкультурно-оздоровительный комплекс с катком в Алдане.