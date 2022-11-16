Завершено обновление компрессорного оборудования на подстанциях Самарской облати
Филиал ПАО «Россети» — МЭС Волги обновил восемь единиц компрессорного оборудования на пяти ключевых подстанциях региона. Среди них крупнейший центр питания 500 кВ «Азот», обеспечивающий электроэнергией территорию опережающего развития (ТОР) «Тольятти», а также крупных потребителей таких как «Волжский автомобильный завод» (ВАЗ), и химическое предприятия «Тольяттиазот» и «Куйбышевазот». В результате выполненных работ снижен риск возникновения аварийных ситуаций, повышена надежность электроснабжения потребителей Самарской области с населением более 3 млн человек.
Работы проведены на подстанциях 220-500 кВ «Азот», «Кировская», «Кинельская», «Сызрань», «Томыловская», обеспечивающих электроэнергией крупные города области: Самара, Тольятти, Сызрань, Кинель, Чапаевск. Это крупнейшие объекты в регионе, совокупной мощностью 2661 МВА, обеспечивающие электроснабжение населения, крупных промышленных предприятий, социально значимых объектов.
В ходе работ выполнены ревизия активной части компрессора, замена комплектующих деталей, разгрузочных устройств, замена масла, очистка накопительных емкостей, ремонт реле и клапанов. Компрессоры относятся к основному подстанционному оборудованию и обеспечивают работу воздушных выключателей, предназначенных для отключения поврежденных участков сети в нештатных ситуациях. От работы компрессора зависит надежность и оперативность работы выключателей.
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