Новые коровники, развитие животноводства в Нижегородской области.

У этих животных сегодня новоселье. Новый двор, который специально для них построили, вобрал в себя все последние достижения выращивания молодняка.

Председатель СПК «Нижегородец» Сергей Втюрин: «В этом объекте собраны, саккумулированы те последние достижения науки животноводческой, которые позволяют получать скот очень продуктивный, очень быстро и с хорошим качеством. Мы учли всё. И эпигенетику, о которой нам рассказывали, и параметры микроклимата, и освещенности. Всё это дает реальную отдачу. То есть мы думаем, что здесь скот начнет расти быстро, скот начнет, так скажем, плодиться и размножаться, и всё у нас будет в порядке».

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Заселять сюда будут тёлочек, начиная с восьми месяцев, а выйдут они отсюда уже полноценными высокоудойными коровами.

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Двор рассчитанный на 500 голов разделён на четыре секции. В первой секции живёт молодняк от 8 до 12 месяцев. В начале второго года жизни тёлка, то есть будущие коровы достигает веса 350 кг, в это время ей проводят искусственное осеменение и она переходит во вторую секцию. Беременные нетели, именно так они называются, живут в третьей секции. Ну, а затем они переходят в четвёртую родильную.

Зачем такие сложности, спросит кто-то? Ну, а по-другому никак! В разном возрасте за животными разный уход. Совершенно разный рацион питания, вместе их содержать, ну никак нельзя…

Хозяйство «Нижегородец» сегодня лидер по надою молока в регионе. От каждой коровы в год больше 12 тонн получают. И каждый год по полтонны прибавляют.

Сергей Втюрин: «И 13 тонн можно доить, и 14 даже можно доить. Но тут уже, конечно, вот нас сдерживает помещение. Вот у нас сейчас тоже намечен проект. Мы тоже участвуем в государственной программе строительства еще одного двора на 500 голов дойного стада с новым доильно-молочным блоком и, конечно, пока мы строим, думаю, что если Бог даст всё хорошо будет, то об эту пору на будущий год будем вводиться».

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На продуктивность животных влияет множество факторов: микроклимат, питание, освещенность. И все они учтены на этом дворе, за всем следит электроника. Например, ученые выяснили, что освещенность на кормовом столе должна быть не менее 250 люкс, тогда корова поедает корм с большей охотой и чаще к нему подходит. Те же ученые доказали, что оптимально для коровы 16 часов бодрствовать, а восемь часов отдыхать, причем в полной темноте. Всё это здесь делается автоматически…

На этом дворе ещё много разных деталей и нюансов, основанных как на современных научных открытиях, так и на личном опыте. Думаю, мы подробно расскажем о них в одной из наших программ (Земля и Люди).

А сейчас отправляемся ещё в одно сельхозпредприятие Дальнеконстантиновского района. «Тепелево» — один из лидеров по производству молока в регионе, 50 тонн в день, скоро будут ещё больше доить. Новый коровник уже готов, ждёт новосёлов.

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Директор АО «Тепелево» Валентин Марихов: «Вот построили его за год. Всё встало в 150 миллионов. Но это: вот этот двор, доильный зал, и швейцарские холодильники встали в 27 миллионов, и дойка — 17. Сто пятьдесят со всем, 15 миллионов — строители».

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Такой доильный зал в сутки обслуживает 900 коров, и это при трехразовой дойке.

Валентин Марихов: «Дойка трехразовая. Три доярочки, две смены и механик. Всё».

Представляете, на 900 коров всего пять человек! Раньше на такое поголовье человек 50 работало бы. Не случайно в Тепелеве зарплата у доярок 60 тысяч рублей.

Немногим меньше она и у их соседей в хозяйстве «Березниковское». И здесь тоже полным ходом идет строительство животноводческих объектов. Это двор для сухостойных животных, так называют коров за два месяца до отёла. В эти два месяца им нужны особые условия, чтобы родить здорового теленка, и чтобы сохранить свое здоровье.

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Начальник цеха животноводства АО «Березниковское» Екатерина Каразанова: «Также здесь, в этом дворе, предусмотрено родильное отделение и содержание животных приблизительно до седьмого дня лактации, боксы для новорожденных телят. После чего мы будем их отправлять в следующую группу, в профилакторий… Три месяца строили».

Для получения качественного молока в больших объемах нужны очень качественные корма. Для этого здесь, в Березниковском, строят новую силосную траншею. Опять же, всё по науке, с учетом последних исследований ученых…

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Казалось бы, чего сложного законсервировать сенаж или силос? Десятилетиями у нас его тракторами трамбуют и пленкой закрывают. Некоторые вообще вот так, на поле, в кургане, хранят, а зимой на ферму возят. Но при таком способе хранения 30 процентов корма уходит в потери, он просто гниет или прокисает. Одно дело, что треть всех затрат на заготовку кормов в землю закопали, но ведь этот некачественный корм и коровам может попасть. И тут уже качество молока, надои летят вниз. А еще и коровы лечить приходится.

А в такой высокотехнологичной траншее корм на 100 процентов качественным сохраняется. Ну, конечно, если его изначально качественно заложить.

Не случайно эти направления в животноводстве, о которых я вам сейчас рассказал, активно поддерживаются государством.

В Правительстве Нижегородской области сообщили: «Строительство, создание животноводческих комплексов — это в рамках всей программы развития агропромышленного комплекса один из главных приоритетов. Мы в 2023 году по сравнению с 2022 годом практически на 140 миллионов рублей еще увеличили финансирование за счет средства областного бюджета по этой программе. Если в 22 году у нас 393 миллиона рублей, то сейчас на 2023 год 539 миллионов рублей — это вот первоначально то, что мы заложили. Но зачастую, как бы практика показывает, мы в этом году, в прошлом, и позапрошлом, это видели, что мы, в случае необходимости, увеличиваем количество средств именно на эту форму поддержки. Потому что строительство комплексов наряду с кредитованием — это вот одна из самых таких востребованных у сельхозпроизводителей форм поддержки именно для строительства подобных комплексов».

Дальнеконстантиновский район самый активный участник всех этих государственных программ. Не случайно он сегодня лидер в регионе по многим позициям в агропромышленном комплексе.

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В самоуправления Дальнеконстантиновского района сказали: «В целом, по области, мы сейчас доим больше всех. В сутки мы доим 140 тонн. Ближайший к нам, Пильнинский район, доит 107 тонн. В этом году у нас будет серьёзная прибавка по молоку. Уже на сегодня мы три с половиной тысячи тонн к прошлому году плюсуем. То есть если прошлый год мы за 50 тысяч тонн молока произвели за год, в этом году прибавка еще будет более солидная. Поэтому я считаю, что эти хозяйства движутся в правильном направлении, и это позволит и благосостояние улучшить нашего народа. Сильно возросла заработная плата у нас на сельскохозяйственных предприятиях, поэтому я приветствую руководителей, кто на сегодня, вкладывается в строительство таких дворов. Значит, у этих хозяйств есть будущее, значит, и у людей, которые проживают на этой территории, тоже есть будущее».

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Ну, а если говорить в целом о Нижегородской области, то в регионе в двадцать втором году проходит модернизацию, реконструкцию или заново строится 27 животноводческих объектов, 10 из них уже запущены. Государство выделило на эти цели 250 миллионов рублей.

Агропортал Николая Таланова

https://www.youtube.com/watch?v=sY9B4A1X-dE

https://dzen.ru/video/watch/636ab08b54dcba4bea4f8141

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/sY9B4A1X-dE