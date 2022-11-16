ОАК передала Вооруженным силам партию фронтовых бомбардировщиков

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Очередная партия новых самолетов Су-34 была изготовлена на Новосибирском авиационном заводе им. В.П. Чкалова Объединенной авиастроительной корпорации (входит в состав госкорпорации «Ростех»). Самолеты прошли комплекс наземных и летных испытаний и совершили перелет к месту несения службы.

Фронтовой бомбардировщик Су-34 составит основу ударной мощи российской фронтовой авиации. Модернизированный Су-34 обладает расширенными боевыми возможностями, позволяющими применять перспективные авиационные средства поражения, что позволит увеличить дальность поражения наземных и надводных целей, расширить условия и точность бомбометания."В рамках исполнения государственного оборонного заказа мы изготовили и передали Минобороны России самолеты Су-34. «Это надежные и многофункциональные машины», — сказал генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации. — Мы понимаем важность нашей работы по обеспечению российских вооруженных сил необходимой авиационной техникой и продолжим выполнять все взятые на себя обязательства. До конца текущего года ВКС России получат очередные самолеты, которые сегодня находятся в производстве".