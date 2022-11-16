Студенты МИСИС научили искусственный интеллект создавать пьесы

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Электронному автору не пришлось долго пробивать себе дорогу — одну из его работ уже поставили на московской сцене. Стать драматургом теперь может стать каждый — нейросеть в открытом доступе.

Университет МИСИС и фестиваль «Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры» запустили совместный проект. В Москве представили экспериментальную модель нейросети — генератор пьес «НейроСтаниславский», сообщили в университете.

Проект открывает новую эпоху в театральном искусстве и в сфере нейронных сетей: искусственный интеллект уже создавал музыку и картины, но впервые в России написал пьесу. Уникальный инструмент разработан командой студентов университета МИСИС с помощью технологий Сбера. Теперь оказаться в роли драматурга может каждый — модель нейросети доступна по ссылке https://go.itatmisis.ru/theatre.

Студенты применили прогрессивный подход, при котором искусственный интеллект не заменяет автора, но помогает создавать и совершенствовать сюжет, развивая его мысли. Нейросеть обучалась на произведениях русских классиков — Островского, Чехова, Горького и других. Молодые инженеры написали алгоритм, который изучил десятки пьес и выделил из них 14 тысяч диалогов. Созданная таким образом база данных легла в основу «НейроСтаниславского».

Разработчики использовали общедоступный инструмент RuGPT-3 —трансоформенную модель для понимания русского языка, обученной специалистами SberDevices и Sber AI. На всех этапах разработки команду проекта консультировали профессиональные режиссеры и драматурги.

Проект прошел первый опыт внедрения в театральную практику: с помощью искусственного интеллекта режиссер Ярослав Шевалдов написал фрагмент пьесы об основателях Художественного театра, великих реформаторах сценического искусства К.С. Станиславском и В.И. Немировичем-Данченко. В отрывке речь идет об их исторической встрече в московском ресторане «Славянский базар» 1897 г., навсегда изменившей траекторию движения мирового театра. Источником послужила знаменитая книга Станиславского «Моя жизнь в искусстве».

По полученному тексту режиссер поставил короткий спектакль. Эскиз представили 10 ноября в РГГУ артисты театра «Ведогонь» в рамках Всероссийской научно-практической конференции «Репертуарный театр в контексте ХХI века».