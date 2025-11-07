Успешно прошел испытания и запускается в производство новый отечественный абонентский терминал спутниковой связи РС-30М.

Для устойчивой передачи данных устройству достаточно небольшой антенны диаметром всего 30 см. Терминал предназначен для обеспечения передачи данных во время движения транспорта при отсутствии покрытия мобильной связи или его ограничении. Создана также и статическая версия — РС-30С.

По информации, разработчиков, новый российский терминал РС-30М, разработанный известным предприятием космической отрасли — «РЕШЕТНЁВ» (Красноярский край) — весит всего 2,5 кг. Его можно использовать на любом транспорте (автомобиль, железнодорожный подвижной состав, самолёт). Устройство рассчитано на сложные температурные условия эксплуатации — от минус 40 до плюс 50 градусов Цельсия. От воздействия внешней среды зеркальную антенну и радиоэлектронное оборудование устройства защищает специальный радиопрозрачный корпус.

Энергоснабжение абонентского терминала РС-30М обеспечивается входящим в комплект автономным блоком питания или от стандартного бортового питания на транспортном средстве. Потребляемая мощность не превышает 50 Ватт. Устройство обеспечивает следующую скорость передачи данных: приём — до 80 Мб/с, передача — до 5 Мб/с.

Российский спутниковый терминал нового поколения имеет автоматическую систему наведения антенны. Происходит соединение с телекоммуникационным космическим аппаратом, который круглосуточно работает на геостационарной орбите (на высоте около 36 000 км над Землёй). Благодаря этому устанавливается высокоскоростной двухсторонний канал передачи данных. Также терминал содержит систему позиционирования, которая обеспечивает контакт с навигационными спутниками и привязку устройства к географическим координатам.

Испытания показали, что стабильность радиоканала сохраняется в любых дорожных условиях, в том числе при резких изменениях скорости и вибрациях. При этом абонентский терминал обеспечивает бесшовное встраивание в действующие сети отечественных операторов спутниковой связи.

Также создана версия РС-30 для статической (неподвижной) работы на земле. Она носит название РС-30С, весит 3,5 килограмма и обладает аналогичными техническими характеристиками.