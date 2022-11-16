Первый поезд прошёл в Китай по железнодорожному мосту через реку Амур

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16 ноября запущено тестовое движения по первому в истории железнодорожному мосту через реку Амур на участке межгосударственной границы в районе населенных пунктов Нижнеленинское Еврейской автономной области и Тунцзян провинции Хэйлунцзян Китайской Народной Республики. В рамках запуска движения первый железнодорожный состав совершил переход из России в Китай.

Строительство моста было реализовано в рамках соглашения, заключенного между правительствами Российской Федерации и Китайской Народной Республики в 2008 году. Российский фонд прямых инвестиций совместно с китайскими партнерами профинансировал более 70% от всего бюджета строительства российской части моста. Инвесторами проекта также выступили государственная корпорация развития «ВЭБ. РФ» и РЖД.

Мостовая часть железнодорожного перехода «Нижнеленинское — Тунцзян» имеет протяженность 2,2 км. Мост рассчитан на поочередный пропуск поездов по колее двух стандартов шириной 1520 мм (Россия) и 1435 мм (Китай). Максимальная пропускная способность мостового перехода составит до 20 млн тонн грузов в год.

В августе 2021 года была завершена укладка рельсов на первом железнодорожном мосту между Россией и Китаем. Из 2,2 километра общей длины на российскую сторону приходится 309 метров. Проектная скорость движения составляет 100 километров в час.

Общая стоимость проекта оценивалась в 7 млрд. рублей.

Официальное открытие грузового сообщения состоится в ближайшее время.

Открытие нового железнодорожного сообщения между Россией и Китаем позволит нашей стране значительно нарастить объёмы экспорта и даст мощный толчок развитию российской промышленности.

Это уже второй крупный дорожный проект, осуществлённый в Еврейской автономной области в этом году. В июне в Благовещенске был открыт автомобильный мост между Россией и Китаем.