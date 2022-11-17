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Армия и Флот

Камчатка получила новейший боевой корабль

 © kamvremya.ru

В полдень аккурат после сигнального выстрела в порту Петропавловска Камчатского состоялась торжественная церемония подъёма военно-морского флага России на новейшем корабле противоминной защиты «Пётр Ильичёв».

Тральщик шестой в серии из восьми единиц и уже второй в составе бригады охраны водного района Войск и сил на Северо-Востоке. Основная задача корабля и его экипажа— поиск и уничтожение мин противника. Для выполнения этой важной задачи на тральщике есть всё необходимое для этой миссии: самые современные системы поиска и уничтожения любых взрывоопасных объектов, способных затруднить свободное движение наших подводных крейсеров по фарватеру.

Корабль относительно небольшой: 890 тонн водоизмещения, всего 61 метр в длину и 10 в ширину, управляются с ним 44 моряка. Зато он сделан целиком из пластика, и в бою с современными минами это очень большой плюс, ну и пластик, как известно, не ржавеет, а значит служить «Петру Ильичёву» как «медному котелку» — долго и усердно на благо России.

Источник: https://kamvremya.ru/news/novosti-k...-poluchila-noveyshiy-boevoy-korabl/

морской тральщик проекта 12700, СНСЗ, Александрит, ТОФ
  • Нет аватара vlTepes
    17.11.2209:35:04

    Интересно, а какой беспилотный инспектор сейчас в комплектации?

    Купденные буржуйские же закончились давно.

    #1255756
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