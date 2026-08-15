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2 дня назад 3732
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Roman Wyrzykowski Судостроение и судоходство

В Петербурге проходят испытания линейки отечественного спасательного оборудования

© sudostroenie.info

Петербургский Средне-Невский судостроительный завод (СНСЗ) ОСК завершает испытания комплексной линейки спасательных шлюпок и спусковых устройств собственного производства. Об этом Sudostroenie.info сообщили в пресс-службе «Объединённой судостроительной корпорации» (ОСК).Как уточняют в ОСК, оборудование разработано для применения на российских судах различного назначения, включая ледоколы, суда обеспечения, танкеры, сухогрузы, рыболовецкие суда и морские объекты (буровые платформы).

Линейка спасательного оборудования, разработанного при поддержке Минпромторга России, включает спасательные и дежурные шлюпки вместимостью от 6 до 65 человек, а также спусковые устройства к ним. В состав линейки вошли дежурные шлюпки вместимостью 6, 8 и 15 человек, 16-местная свободнопадающая спасательная шлюпка и 65-местная спасательная шлюпка арктического исполнения.Арктическая модель рассчитана на эксплуатацию при температуре от -40 до +45 °С. Она предназначена для использования на ледоколах проектов 22220, 21900М и 21900М2.Корпуса шлюпок выполнены из стеклопластика. Применение композитных материалов позволяет обеспечить требуемые прочностные характеристики изделий и снизить их массу.Большинство опытных образцов уже изготовлено и прошло испытания. Часть изделий находится на завершающем этапе сертификации. Следующим этапом станет подготовка линейки к серийному производству и ее внедрение на российских судах.«Для нас важно не просто создать аналог зарубежного изделия, а разработать собственные решения, которые будут востребованы российскими судостроительными предприятиями», — заявил гендиректор СНСЗ Сергей Карачков.Фото: ОСК

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Источник: sudostroenie.info

Комментарии 2

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  • Нет аватара senima5616.08.26 16:08:38

    Это отличная новость!    Побольше бы таких новостей!   

    #1320465
  • Нет аватара alexm18.08.26 11:01:08

    Сегодня очень очень важно:
    ."Для нас важно не просто создать аналог зарубежного изделия, а разработать собственные решения, которые будут востребованы российскими судостроительными предприятиями", — заявил гендиректор СНСЗ Сергей Карачков."

    #1320517