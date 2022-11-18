Новую производственную линию запустили на трубном заводе в Ангарске

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Новую линию по производству многослойных труб из полиэтилена запустили на расположенном в Ангарске «Иркутском трубном заводе» (входит в Группу ПОЛИПЛАСТИК). Продукция, изготовленная по данной технологии, обладает более высокими техническими характеристиками. Ранее она завозилась из соседних регионов.

Осенью на «Иркутском трубном заводе» была смонтирована и начала работу линия, которая может выпускать около семи тысяч тонн продукции в год. Для ее эксплуатации было дополнительно создано 10 рабочих мест.

Дополнительные производственные мощности, в создание которых компания инвестировала более 100 млн рублей, позволят нарастить объемы выпуска инновационной и высокотехнологичной трубной продукции для строительства и реконструкции трубопроводов напорного водоснабжения и водоотведения, газораспределения и защиты кабеля при его подземной прокладке.

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Сейчас «Иркутский трубный завод» способен производить двух- и трехслойные трубы в широком диапазоне диаметров — от 315 до 800 мм. Ранее в регион приходилось завозить аналогичную продукцию из Омска, Тюмени, Москвы, что увеличивало сроки предоставления продукции клиентам и расходы на логистику.

В июне 2022 года на Петербургском международном экономическом форуме Правительство Иркутской области и Группа ПОЛИПЛАСТИК подписали соглашение о сотрудничестве.

Подписанное соглашение, в том числе, предусматривает создание на территории Приангарья дополнительных мощностей для производства полимерных труб.

В настоящее время компания рассматривает возможность создания в регионе производства стальных труб в пенополиуретановой изоляции. Специалисты проводят анализ спроса на данную продукцию в Иркутской области.