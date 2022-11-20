Итоги 2022 сельскохозяйственного года в Нижегородской области

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Урожай в Нижегородской области превысил прошлогодние показатели. Но, как говорится, цыплят по осени считают.

Нижегородская область считается зоной рискованного земледелия. Однако сегодня местные аграрии, кажется, игнорируют этот факт. Из года в год, при любой погоде, не обращая внимания ни на пандемию, ни на жесткие экономические санкции Нижегородские сельхозпроизводители продолжают демонстрировать рекордные показатели. 2022 год не стал исключением.

Сюжет с подробными итогами сельскохозяйственного года в Нижегородской области представлен ниже.

Агропортал Николая Таланова

АгроНИКола

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/H_uwAXFUlFA