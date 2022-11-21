В России начался финальный этап стройки крупнейшей в мире высокотемпературной сверхпроводящей ЛЭП

Группа «Россети» приступила к финальному этапу создания высокотемпературной сверхпроводящей кабельной линии постоянного тока (ВТСП) в Санкт-Петербурге.

Транзит протяженностью 2,5 км не имеет аналогов в мире. Он свяжет подстанции Московского и Фрунзенского районов и позволит передавать до 50 МВт мощности на среднем напряжении 20 кВ. Ход работ проверил Генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин в рамках поездки в Северо-Западный федеральный округ.

Проложено уже более 1,5 км кабеля, до конца первого квартала 2023 года его монтаж будет завершен. Одновременно энергетики строят преобразовательные устройства на подстанциях 330 кВ «Центральная» и 110 кВ «РП-9», которые войдут в состав энерготранзита. Ввод всех объектов в эксплуатацию планируется в 2023 году.

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Главная особенность линии — «начинка» из сверхпроводника, у которого сопротивление стремится к нулю при «заморозке» ниже 77 К. Для охлаждения создана двухконтурная система криогенного обеспечения протяженностью 5 км. В основу решения легли разработки «Россети Научно-технического центра».

«Высокотемпературная сверхпроводимость — флагманская технология с огромными перспективами в электроэнергетике. Она обеспечивает передачу большой мощности при полном отсутствии потерь и позволяет в условиях плотной городской застройки сократить площадь отчуждаемой территории необходимой для прокладки электрических сетей и строительства компактных и высокоэффективных центров питания. В настоящее время рассматриваются возможности масштабирования проекта. Кроме того, прорабатываются решения с применением ВТСП для вывода мощности с крупных объектов генерации», — отметил Андрей Рюмин.