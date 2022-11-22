Добавить статью
Лого Сделано у нас
Производство

Орловская компания «Параллель» изготовила уникальный крепеж для строящейся телебашни

Во Владикавказе строится уникальная телебашня. Конструкция высотой 210 метров и общим весом 1340 тонн появится в самой высокой точке Владикавказа к 2023 году.

Главная особенность телебашни - полное отсутствие сварочных швов. Все крепления производят только с помощью огромных болтов и гаек российского производства.

Крепеж для телебашни изготовила и поставила группа компаний «Параллель». Для сборки конструкций использовались высокопрочные крепежные изделия диаметром 56 и 64 мм.

По словам руководителя компании-производителя «Параллель» Андрея Курова, уникальные технологии позволяют изготовить крепеж таким образом, что механические, физические и химические свойства двух случайно отобранных изделий в партии совершенно идентичны. Один такой болт весит больше 7 кг и обеспечивает надежное крепление в условиях повышенных нагрузок.

Справка:

Компания «Параллель» — российское предприятие по производству крепежа, специализирующееся на производстве крепежных изделий для объектов федерального значения: колесо обозрения «Солнце Москвы», реставрация памятника «Рабочий и колхозница» (авт. В. Мухина), космодром «Восточный», конструкции парка «Зарядье», строительство павильона «Росатом» на ВДНХ.

Телебашня во ВладикавказеТелебашня во Владикавказе © www.metalinfo.ru
Источник: https://www.metalinfo.ru/ru/news/142765

Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!

#Параллель, #Крепеж, #Завод, #Метизныйзавод
  • Нет аватара srozmirovich
    22.11.2216:45:20

    По одному фото судить сложно, но этот фрагмент сильно похож на демонтируемую в настоящее время в Москве радиотелевизионную башню «Октод» на Октябрьском поле. Они не родственники?

    #1255966
    • Комментарий удален
    • Нет аватара parallel
      22.11.2217:00:43

      На телеканале Россия 1 был репортаж о строительстве этой башни в начале ноября

      #1255969
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,