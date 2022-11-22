Орловская компания «Параллель» изготовила уникальный крепеж для строящейся телебашни

Во Владикавказе строится уникальная телебашня. Конструкция высотой 210 метров и общим весом 1340 тонн появится в самой высокой точке Владикавказа к 2023 году.

Главная особенность телебашни - полное отсутствие сварочных швов. Все крепления производят только с помощью огромных болтов и гаек российского производства.

Крепеж для телебашни изготовила и поставила группа компаний «Параллель». Для сборки конструкций использовались высокопрочные крепежные изделия диаметром 56 и 64 мм.

По словам руководителя компании-производителя «Параллель» Андрея Курова, уникальные технологии позволяют изготовить крепеж таким образом, что механические, физические и химические свойства двух случайно отобранных изделий в партии совершенно идентичны. Один такой болт весит больше 7 кг и обеспечивает надежное крепление в условиях повышенных нагрузок.

Справка:

Компания «Параллель» — российское предприятие по производству крепежа, специализирующееся на производстве крепежных изделий для объектов федерального значения: колесо обозрения «Солнце Москвы», реставрация памятника «Рабочий и колхозница» (авт. В. Мухина), космодром «Восточный», конструкции парка «Зарядье», строительство павильона «Росатом» на ВДНХ.

Телебашня во Владикавказе © www.metalinfo.ru