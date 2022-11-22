ЦНИИточмаш поставил Минобороны РФ партию патронов повышенной пробивной способности

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Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в группу компаний «Калашников») завершил выполнение контракта на поставку Минобороны России партии патронов повышенной пробивной способности.

Поставленные военному ведомству боеприпасы − патроны 9×21 мм с пулей со стальным сердечником (индекс 7Н29) − обладают повышенной пробивной способностью и предназначены для поражения живой силы противника в средствах индивидуальной защиты.

Пуля этого патрона состоит из стального термоупрочненного сердечника, свинцовой рубашки и биметаллической оболочки. Носовая часть сердечника выступает из оболочки. Такая конструкция позволяет снизить потери энергии бронебойного сердечника на разрушение оболочки пули. Благодаря этому пуля патрона 7Н29 обладает высоким пробивным действием.

Патрон, разработанный в ЦНИИточмаш во второй половине 1990-х годов, предназначен для использования всей линейкой оружия 9×21 мм, в частности созданными в ЦНИИточмаш пистолетами СР1 всех модификаций и пистолетами-пулеметами СР2.