Как проходил спуск на воду атомного ледокола «Якутия» проекта 22220

Во вторник, 22 ноября, корабелы Балтийского завода спустили на воду третий серийный и четвертый по счету атомный ледокол «Якутия» проекта 22220. Новый атомоход займет свое почетное место в линейке самых больших и самых мощных ледоколов в мире, наряду со своими братьями — ледоколами «Арктика», «Сибирь» и «Урал».

"Медиапалуба" подготовила фоторепортаж, с разных точек съемки о том, как прошло это событие. Полный материал можно посмотреть по ссылке, здесь приведет некоторые выдержки.

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Впереди у балтийцев — достройка атомохода на воде у причальной стенки завода, срок сдачи заказа — 2025 год.

Оба ледокола были заложены в рамках большого серийного проекта и являются частью нашей масштабной системной работы по переоснащению и пополнению отечественного атомного ледокольного флота и по укреплению статуса России как великой арктической державы, — рассказал в режиме ВКС Президент России Владимир Путин. — Первые два ледокола этой серии уже работают на труднейших участках и сложнейших маршрутах, они на практике подтвердили надежность и эффективность.

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Почетными гостями стали генеральный директор ГК «Росатом» Алексей Лихачев, генеральный директор АО «ОСК» Алексей Рахманов, представители Правительства Российской Федерации и Правительства Санкт-Петербурга.

Задача [серии ледоколов] прежде всего, — это бесперебойная работа Северного морского пути. 200 млн тонн — это огромный объем перевозки. И мы полагаем, что он будет включать в себя не только вывоз природных ресурсов, но и надеемся, что СМП станет артерией для транзитных грузов. Это действительно создаст альтернативу Суэцкому каналу.

В идеале для обеспечения поставленных задач нужно еще плюс четыре ледокола, мы надеемся на дальнейшую контрактацию, — рассказал в ходе церемонии глава ОСК Алексей Рахманов.

© paluba.media

Новый ледокол «Урал» должен начать работу в декабре. Надеемся, что в течение 8-10 дней он придет в порт Мурманск для пополнения различных ресурсов. Вероятно, что в первой декаде декабря он уже будет работать на предполагаемых маршрутах.

© paluba.media

Плный репортаж «Медиапалубы» можно посмотреть по ссылке.