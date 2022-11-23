Развитие Международного Делового Центра в Москве. Новостройки

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Capital Towers | Краснопреснeнcкaя нaб., 14 | 294,9м

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БС: iCity | Шмитовский пр., 37 | 256,7 м 61 эт | 141,2м 34 эт |

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БС: Headliner | Шмитoвcкий пpoeзд, 39 | 174,9 м 3×53 эт | 48 эт | 2×45 эт | 37-3 эт

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Moscow Towers | 283,4 м 62 эт

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БС:Сердце столицы

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БС: Сидней Сити | Шеногина, вл.2 | 1 оч. | 154,9 м 44 эт | 109,7 м 30 эт | 87,5 м 25 эт. |

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