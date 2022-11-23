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Фотофакты

Развитие Международного Делового Центра в Москве. Новостройки

 © im2.ezgif.com

Capital Towers | Краснопреснeнcкaя нaб., 14 | 294,9м

 © im2.ezgif.com

БС: iCity | Шмитовский пр., 37 | 256,7 м 61 эт | 141,2м 34 эт |

 © im2.ezgif.com

БС: Headliner | Шмитoвcкий пpoeзд, 39 | 174,9 м 3×53 эт | 48 эт | 2×45 эт | 37-3 эт

 © im2.ezgif.com

Moscow Towers | 283,4 м 62 эт

 © im2.ezgif.com

 © im2.ezgif.com

 © im2.ezgif.com

БС:Сердце столицы

 © im2.ezgif.com

БС: Сидней Сити | Шеногина, вл.2 | 1 оч. | 154,9 м 44 эт | 109,7 м 30 эт | 87,5 м 25 эт. |

 © im2.ezgif.com

 © im2.ezgif.com

 © im2.ezgif.com
Источник: https://www.skyscrapercity.com/foru...0%B9-%D0%A1%D0%B8%D1%82%D0%B8.1016/

строительство
  • Е.Юрий Е.Юрий
    24.11.2201:37:43

    Все очень красиво! Мне одно не понятно — для кого мы даём такие названия эти зданиям? Они что от этого красивей или выше станут, зачем тешить самолюбование англосаксов, которые к слову нас больше всех ненавидят. Больше самоуважения, если хотим чтобы нас уважали

    Отредактировано: Е.Юрий~01:39 24.11.22
    #1256043
  • aleksandrvvsysop . aleksandrvvsysop .
    24.11.2203:54:23

    Последнее фото — Нью-Йорк какой-то.

    #1256044
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