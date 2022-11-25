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Новые заводы и цеха

В Московской области запустили первую линию оборудования для переработки отходов пластика

 © ramenskoye.ru

Компания НПК «ПОФ», занимающаяся переработкой вторичного пластика, выпустила первую партию запатентованного оборудования, которое позволит получать из отработанного промышленного пластика высококачественный ПЭТ-гранулят. Производство располагается в г. Раменское Московской области.

Инвестиции в проект, который будет реализован в течение 5 лет, составляют свыше 1 млрд рублей. Производственные мощности в ходе реализации инвестпроекта вырастут с 200 до 1000 тонн продукции в месяц. На новом предприятии будет создано порядка 150 рабочих мест.

По словам инвестора, на сборку одной перерабатывающей линии требуется около года. После запуска первой линии, компания планирует произвести ещё три линии для собственного пользования, а потом сможет поставлять оборудование на другие предприятия, как в регионы России, так и за рубеж.

«Высокотехнологичное оборудование разработано инженерами компании НПК „ПОФ“: реактор, смеситель, кристаллизатор, шредер, дробилка. Мы производим его не только для собственной работы, но и для масштабирования на всю страну. Первая партия уже отправилась в город Невинномысск Ставропольского края. У нас амбициозная цель — изготавливать подобное сложное оборудование на заказ для других предприятий, занимающихся переработкой пластика, и уже сейчас мы предвидим огромный спрос», — отметил коммерческий директор компании ООО НПК «ПОФ» Роман Рамалданов.

https://www.ved...chnogo-plastika

Источник: https://ramenskoye.ru/novosti/183-p...botke-otkhodov-vtorichnogo-plastika

переработка отходов, Московская область, оборудование российского производства
  • Жан Ковальчук Жан Ковальчук
    25.11.2221:42:06

    Остаётся догадываться какой вид рециклинга применяется для переработки отходов. Физико-химические варианты минимизируют ядовитые выбросы, но крайне сложны, да и отечественных технологий пока нет. То что удалось, например, видеть мне говорит от том,что физико-химическая переработка в России по ряду объективных причин не приживается. В России сплошь применяется механический рециклинг. В его основе лежит измельчение перерабатываемого сырья. Но и это значительный шаг вперёд т.к. раньше отходы отправлялись на обычные свалки. Как известно разложение пластика занимает от 100 до 400 лет, а некторых особо устойчивых соединений и до 1000 лет ( ! ). При механическом измельчении пластик не теряет своих свойств. Теперь у России появилось собственное оборудование, причём не только для измельчения, но и для сложного процесса равномерного нагрева и формирования полимерной массы с последующим превращением в гранулы. Это выдающееся достижение научно-производственной компании «ПОФ». Остаётся надеяться, что инвестиции будут эффективно освоены и мы через 5 лет выберемся из пластиковой ловушки. Ведь пластик бесконтрольно поступает в организм человека. Мы ежемесячно съедаем порцию пластика равный по весу кредитной карте.

    Отредактировано: Жан Ковальчук~21:46 25.11.22
    #1256159
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