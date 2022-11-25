В Московской области запустили первую линию оборудования для переработки отходов пластика

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Компания НПК «ПОФ», занимающаяся переработкой вторичного пластика, выпустила первую партию запатентованного оборудования, которое позволит получать из отработанного промышленного пластика высококачественный ПЭТ-гранулят. Производство располагается в г. Раменское Московской области.

Инвестиции в проект, который будет реализован в течение 5 лет, составляют свыше 1 млрд рублей. Производственные мощности в ходе реализации инвестпроекта вырастут с 200 до 1000 тонн продукции в месяц. На новом предприятии будет создано порядка 150 рабочих мест.

По словам инвестора, на сборку одной перерабатывающей линии требуется около года. После запуска первой линии, компания планирует произвести ещё три линии для собственного пользования, а потом сможет поставлять оборудование на другие предприятия, как в регионы России, так и за рубеж.

«Высокотехнологичное оборудование разработано инженерами компании НПК „ПОФ“: реактор, смеситель, кристаллизатор, шредер, дробилка. Мы производим его не только для собственной работы, но и для масштабирования на всю страну. Первая партия уже отправилась в город Невинномысск Ставропольского края. У нас амбициозная цель — изготавливать подобное сложное оборудование на заказ для других предприятий, занимающихся переработкой пластика, и уже сейчас мы предвидим огромный спрос», — отметил коммерческий директор компании ООО НПК «ПОФ» Роман Рамалданов.

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