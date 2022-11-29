ЦНИИточмаш поставил Минобороны РФ первую партию боеприпасов к пистолету 6П72

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Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш) выполнил контракт на поставку Минобороны РФ патронов к 9-мм самозарядному пистолету 6П72. Это первая значимая по объему партия боеприпасов к новому пистолету. В поставку входят 9-мм патрон с пулей повышенной пробиваемости (индекс 7Н42) и 9-мм патрон с уменьшенной скоростью пули (индекс 7У4). Как и сам пистолет 6П72, патроны к нему были разработаны в ЦНИИточмаш в рамках ОКР «Удав».

Инновационной особенностью конструкций разработанных патронов стала режущая кромка на вершине стального сердечника пули, образованная двумя плоскими гранями. Несмотря на скепсис при проектировании, было экспериментально установлено, что подобная конструкция сердечника пули не оказывает существенного влияния на кучность и точность стрельбы на заданной дистанции.

Патрон повышенной пробиваемости способен пробивать бронежилет второго класса защиты, в том числе тканевый, на существенно большей дальности, чем его аналоги, а также обеспечивает высокое убойное действие и может быть назван одним из самых мощных представителей пистолетных патронов калибра 9 мм в мире.

В конструкции патрона 7У4, помимо вышеуказанного сердечника, увеличена масса пули, что в совокупности позволило сохранить кинетическую энергию пули на уровне, достаточном для пробития бронежилета второго класса защиты, и необходимое запреградное воздействие на цель на заданной дистанции. При этом скорость полета пули нового патрона значительно меньше, чем у прототипов, что позволяет обеспечить максимально низкий уровень звука выстрела и беспламенность.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатент) оба патрона признаны изобретениями и на них выданы соответствующие патенты со сроком действия исключительного права на изобретение в течение 20 лет.

Ранее ЦНИИточмаш сообщал о том, что поставил Минобороны России установочную партию пистолетов 6П72.