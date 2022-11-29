Северсталь освоила технологию производства криогенного проката для строительства резервуаров СПГ

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«Северсталь» завершила разработку и освоение производства криогенного толстолистового проката, легированного никелем. Продукт получил свидетельство о квалификации на соответствие требованиям евронормы EN 10028:4.

«Металлопрокат марки X7Ni9 предназначен для применения в строительстве резервуаров сжиженного природного газа. Его освоение и признание соответствия на уровне мировых стандартов отвечает задачам импортозамещения поставок зарубежных производителей для изготовления такого высокотехнологичного оборудования в рамках отечественных проектов», — отмечает директор по техническому развитию и качеству дивизиона «Северсталь Российская сталь» Петр Мишнев.

Технология производства данного продукта включает выплавку в сталеплавильном производстве Череповецкого металлургического комбината (ЧерМК, ключевой актив компании «Северсталь»), прокатку на стане 5000, термообработку, лабораторные испытания, вальцовку и финальную аттестацию на производственной площадке «Северстали» в Колпино.Производство тестовой партии и квалификационные испытания проведены в присутствии представителей сертификационного органа. Программа аудита включала проверку основных производственных процедур, мониторинг процесса производства и контроля качества, механических испытаний металлопроката. Инспектор сертифицирующего органа дал высокую оценку культуре производства и технологии создания продукта.

По результатам всех процедур присвоено свидетельство о квалификации криогенного толстолистового металлопроката «Северстали», легированного никелем, на соответствие требованиям EN 10028:4-2017.

«На производственной площадке „Северстали“ в Колпино был проделан большой комплекс работ, направленных на достижение требуемых механических свойств и качества поверхности продукции. В связи со сложностью процесса производства данной марки стали участие в ее освоении принимало большое количество отделов и сотрудников компании, начиная с мастеров участка нагревательных печей и закачивая специалистами Центра технологии и качества. Благодаря их слаженной работе удалось достичь свойств, которые даже превосходят импортные аналоги — повышенная ударная вязкость и трещиностойкость при воздействии криогенных температур до -196°С», — рассказал начальник производства трубного проката — генеральный директор Ижорского трубного завода Дмитрий Ванев.