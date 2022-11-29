ОДК первой в России внедряет электрохимическую технологию изготовления «блисков» авиадвигателя

© www.uecrus.com

В Научно-исследовательском институте технологии и организации производства двигателей (АО «НИИД», филиал Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха) внедряют технологию электрохимической обработки лопаток «блиска» — одного из важнейших узлов компрессора силовой установки. Обработка данным методом производится в России впервые, работы ведутся на оборудовании с числовым программным управлением, созданном в ОДК.

На данный момент серийное производство этих узлов осуществляется методами механической обработки, которые требуют значительных временных затрат, специального оборудования и инструмента. Кроме того, фрезерная обработка лопаток моноколес требует применения полировки и проведения дополнительных термических обработок.

Метод электрохимической обработки (ЭХО) «блиска» состоит в воздействии на деталь электрического тока в электролите, что позволяет значительно ускорить её производство. Для этой цели по техническому заданию НИИД на одном из предприятий Объединенной двигателестроительной корпорации было разработано специальное оборудование — электрохимический комплекс «ЭХК-МК» с программным управлением для обработки моноколес.

«На данный момент НИИД совместно с разработчиками оборудования осваивает технологию производства „блисков“ электрохимическим методом. Работы ведутся на имитаторе моноколеса, который отличается только тем, что имеет сборную конструкцию. Одновременно с технологической частью мы ведем работу по созданию специального программного обеспечения для этого оборудования», — рассказывает руководитель проекта Михаил Жуплов.

В следующем году специалисты НИИД приступят к работам на полноценных заготовках моноколес. После подтверждения эффективности оборудования испытаниями готовой продукции, планируется производство комплексов «ЭХК-МК» для серийного производства моноколес электрохимическим методом.

«Блиск», или моноколесо — ступень компрессора газотурбинного двигателя, изготавливается путем фрезерования лопаток сложной геометрической формы из цельной металлической заготовки.

Применение моноколес позволяет значительно снизить вес узла, а также способствует повышению его ресурса и надежности. Блисковые конструкции применяются в современных газотурбинных двигателях, таких как ПД-14 для гражданского самолета МС-21-300 и АИ-222-25 для самолета Як-130.