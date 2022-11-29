Добавить статью
Лого Сделано у нас
Инновации

ОДК первой в России внедряет электрохимическую технологию изготовления «блисков» авиадвигателя

 © www.uecrus.com

В Научно-исследовательском институте технологии и организации производства двигателей (АО «НИИД», филиал Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха) внедряют технологию электрохимической обработки лопаток «блиска» — одного из важнейших узлов компрессора силовой установки. Обработка данным методом производится в России впервые, работы ведутся на оборудовании с числовым программным управлением, созданном в ОДК.

На данный момент серийное производство этих узлов осуществляется методами механической обработки, которые требуют значительных временных затрат, специального оборудования и инструмента. Кроме того, фрезерная обработка лопаток моноколес требует применения полировки и проведения дополнительных термических обработок.

Метод электрохимической обработки (ЭХО) «блиска» состоит в воздействии на деталь электрического тока в электролите, что позволяет значительно ускорить её производство. Для этой цели по техническому заданию НИИД на одном из предприятий Объединенной двигателестроительной корпорации было разработано специальное оборудование — электрохимический комплекс «ЭХК-МК» с программным управлением для обработки моноколес.

«На данный момент НИИД совместно с разработчиками оборудования осваивает технологию производства „блисков“ электрохимическим методом. Работы ведутся на имитаторе моноколеса, который отличается только тем, что имеет сборную конструкцию. Одновременно с технологической частью мы ведем работу по созданию специального программного обеспечения для этого оборудования», — рассказывает руководитель проекта Михаил Жуплов.

В следующем году специалисты НИИД приступят к работам на полноценных заготовках моноколес. После подтверждения эффективности оборудования испытаниями готовой продукции, планируется производство комплексов «ЭХК-МК» для серийного производства моноколес электрохимическим методом.

«Блиск», или моноколесо — ступень компрессора газотурбинного двигателя, изготавливается путем фрезерования лопаток сложной геометрической формы из цельной металлической заготовки.

Применение моноколес позволяет значительно снизить вес узла, а также способствует повышению его ресурса и надежности. Блисковые конструкции применяются в современных газотурбинных двигателях, таких как ПД-14 для гражданского самолета МС-21-300 и АИ-222-25 для самолета Як-130.
Источник: https://www.uecrus.com/rus/presscenter/odk_news/?ELEMENT_ID=3755

Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!

«НИИД», «ЭХК-МК»
  • Аlex М Аlex М
    29.11.2222:40:48

    То есть это не бублик с лопатками, а цельный элемент? И если что, то придется менять не лопатку, а целый элемент? Или я не про ту часть думаю? Просто заяндексил и вижу конструкцию с монолитными лопатками. А почему тогда внешний обод к ним не всегда делают, ведь кажется что внешний ободок даст прочность выше

    Отредактировано: Аlex М~22:43 29.11.22
    #1256310
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,