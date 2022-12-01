200 вагонов-платформ модели 13-9744-06 отправлено в Казахстан

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АО «Трансмаш» (г. Энгельс Саратовской области, входит в состав АО «Трансмашхолдинг») завершило исполнение контракта на поставку в Республику Казахстан 200 штук вагонов-платформ модели 13-9744-06. Для партнера была изготовлена и отгружена заключительная партия из 90 вагонов.

Ранее, в августе и сентябре было отгружено 110 единиц техники. Работы проводились в рамках договора, заключенного в мае 2022 года.

Вагон — платформа 13-9744-06 предназначен для перевозки крупнотоннажных контейнеров и танк-контейнеров по железной дороге. При разработке была увеличена грузоподъемность с 70 тонн до 73 тонн, что обеспечивает возможность перевозки крупнотоннажных контейнеров с массой брутто 36 тонн.

При модернизации также установлен поглощающий аппарат класса Т-3 и установлены дополнительные скобы на боковой балке вагона для увязки контейнеров — цистерн, что позволило расширить ассортимент перевозимых грузов и увеличить надежность крепления. По перевозке грузов, разрешенных к транспортировке в контейнерах-цистернах типоразмера 1 СС (размер стандартного 20-ти футового контейнера), платформа ограничений не имеет. — отметил генеральный директор АО «Трансмаш» Алексей Липатов.

Вагон 13-9744-06 хорошо зарекомендовал себя при эксплуатации не только в России, но и в странах СНГ. Серийное производство вагона-платформы для перевозки крупнотоннажных контейнеров и контейнеров-цистерн началось в 2013 г. В общей сложности выпущено более 5 000 единиц.