Российский генератор водорода HyClever начал работу в Казахстане

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Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) через свое Специальное конструкторско-технологическое бюро электрохимии (СКТБЭ) ввела в эксплуатацию первый зарубежный генератор водорода HyClever на Карагандинской ГРЭС-1. Установка нового поколения заменила устаревшую щелочную систему, используемую для охлаждения турбогенераторов.

Генератор HyClever работает на основе передовых полимерных протонообменных мембран, используя обычную воду вместо агрессивных щелочных растворов. Эта технология обеспечивает повышенную безопасность эксплуатации, упрощает процесс утилизации отходов и отличается высокой степенью локализации российских компонентов.

Российские специалисты полностью выполнили шеф-монтаж, провели пусконаладочные работы и обучили персонал электростанции. Успешный запуск в Казахстане открыл новые перспективы для экспорта — уже заключен контракт на поставку двух аналогичных установок в Беларусь, сообщает пресс-служба ОСК.

Применение водородных генераторов HyClever охватывает ключевые отрасли промышленности: энергетику (охлаждение турбин ТЭЦ, ГРЭС и АЭС), химическое производство, металлургию, нефтепереработку и пищевую промышленность. Проект демонстрирует конкурентоспособность российских водородных технологий на международном рынке, предлагая безопасную и экологичную альтернативу традиционным решениям.

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