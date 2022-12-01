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Города и сёла России

В Белгородской области завершён проект благоустройства «Тёплый Колодезь — зелёная долина Губкина»

 © fonar.tv

Общая площадь благоустраиваемой территории — 6,45 гектара. Стоимость выполненных работ оценивают в 218 миллионов рублей, половина средств — федеральный бюджет. Также в проект активно инвестировали Металлоинвест и комбинат КМАруда. Власти планируют развивать территорию и дальше, для этого Белгородская область выделит ещё 80 миллионов рублей. Деньги пойдут на строительство пешеходного трека для соединения долины ручья Тёплый Колодезь с зоной нижнего парка.

 © fonar.tv

 © fonar.tv

 © fonar.tv

 © fonar.tv

 © fonar.tv

 © fonar.tv

 © fonar.tv

 © fonar.tv

 © fonar.tv

 © fonar.tv

 © fonar.tv

 © fonar.tv

 © fonar.tv

 © fonar.tv

 © fonar.tv

 © fonar.tv

 © fonar.tv

 © fonar.tv

 © fonar.tv

 © fonar.tv

 © fonar.tv

 © fonar.tv

 © fonar.tv

 © fonar.tv

 © fonar.tv
Источник: https://fonar.tv/news/2022/12/25/vl...rytii-gubkinskoy-rekreacionnoy-zony

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благоустройство, архитектура, общество, Белгородская область
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