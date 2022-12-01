© fonar.tv

Общая площадь благоустраиваемой территории — 6,45 гектара. Стоимость выполненных работ оценивают в 218 миллионов рублей, половина средств — федеральный бюджет. Также в проект активно инвестировали Металлоинвест и комбинат КМАруда. Власти планируют развивать территорию и дальше, для этого Белгородская область выделит ещё 80 миллионов рублей. Деньги пойдут на строительство пешеходного трека для соединения долины ручья Тёплый Колодезь с зоной нижнего парка.

© fonar.tv

© fonar.tv

© fonar.tv

© fonar.tv

© fonar.tv

© fonar.tv

© fonar.tv

© fonar.tv

© fonar.tv

© fonar.tv

© fonar.tv

© fonar.tv

© fonar.tv

© fonar.tv

© fonar.tv

© fonar.tv

© fonar.tv

© fonar.tv

© fonar.tv

© fonar.tv

© fonar.tv

© fonar.tv

© fonar.tv

© fonar.tv

© fonar.tv