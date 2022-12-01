© aviation21.ru

Главное событие ноября 2022 года — окраска в Ульяновске опытного самолёта МС-21 с бортовым номером 73054 в ливрею авиакомпании «Россия».

10 ноября самолёт перелетел из Подмосковья в Ульяновск, где на производственной площадке компании «Спектр-Авиа» был «переодет» из корпоративной ливреи «Иркута» в ливрею «России». 29 ноября лайнер вернулся на аэродром Раменское в Лётно-испытательный и доводочный комплекс ОКБ им. А.С. Яковлева, где пройдёт подготовку к совместной лётной эксплуатации, в рамках которой «Иркут» и «Россия» планируют провести обучение командно-инструкторского состава, пилотов-инструкторов, наработать опыт полётов на типовых маршрутах авиалайнера, а также отработать эксплуатационные процедуры.

В пресс-службе «России» пояснили, что на данный момент самолёт проходит программу импортозамещения и ещё не может быть внесён в свидетельство эксплуатанта, осуществляющего коммерческие перевозки.

«Сначала фирменную серо-красно-белую ливрею „России“ получат три опытных самолёта корпорации „Иркут“, которые не включены в парк перевозчика. Потом она будет наноситься на МС-21 в составе флота авиакомпании. Опытный образец самолёта МС-21 будет эксплуатироваться корпорацией „Иркут“ для обучения пилотов-инструкторов авиакомпании „Россия“», — рассказали в пресс-службе.

© aviation21.ru

Фото: © пресс-служба ОАК

В ОАК добавили, что программа полётов находится на согласовании в профильных федеральных ведомствах. На первом этапе пилотирование будет осуществляться лётчиками-испытателями ОКБ им. А.С. Яковлева.

В связи с предстоящими полётами у одного из подписчиков нашего телеграм-канала «Механизация крыла» возник вопрос: «А какой смысл в опытной эксплуатации самолёта в варианте с иностранными компонентами, если потом придётся переучиваться?»

Действительно, третий опытный экземпляр МС-21-300 б/н 73054 (з/н МС.0004) был собран на Иркутском авиазаводе в декабре 2018 года и совершил первый полёт 16 марта 2019-го. Крыло этой машины изготовлено из иностранных полимерно-композиционных материалов, и он оснащён двигателями PW1400G. Но в эксплуатацию «России» и другим отечественным авиакомпаниям поступит версия МС-21-310рус, т. е. полностью «русифицированный» самолёт — с российскими двигателями, крылом из российских ПКМ, БРЭО и другими самолётными системами и агрегатами отечественного производства.

За разъяснением мы обратились к лётчикам-испытателям ОКБ им. Яковлева, которые объяснили, что для пилотов, летающих, например, на модификациях А320 с двигателями CFM-56 или IAE V2500 нет никакой разницы выполнения полётов, и дополнительного обучения не требуется. Это также относится к самолётам А319 и А321, поскольку у них и у А320 полностью идентичная кабина и практически не отличаются эксплуатационные процедуры.

«Разница по работе с двигателями и системами будет только для инженерно-технического состава, но их пока никто „переучивать“ не собирается, а обеспечивать обучение лётного состава будет инженерно-авиационная служба ЛИиДК ОКБ им. Яковлева», — пояснили нам. Представитель ОКБ добавил, что юридически пока возможно переучивание только на версию -300, поскольку только она имеет сертификат типа.

* * *

2 ноября стало известно, что московский завод нетканых материалов «Монтем» с начала 2022 года поставил 150 тысяч квадратных метров нетканых материалов для изготовления консолей крыла самолётов МС-21. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«Использование отечественных разработок стало важным фактором производства в ряде отраслей, в том числе авиастроительной. Текущие обстоятельства требуют, чтобы российская техника состояла по большей части из собственных комплектующих и сырья. Только с начала года московское предприятие отгрузило 150 тысяч квадратных метров дренажно-впитывающих материалов для создания крыла самолётов МС-21», — рассказал он.

* * *

Программа по созданию комплексной системы мониторинга самолётов и вертолётов на базе отечественных решений с использованием датчиков различных физических свойств началась в России в 2015 году, когда НИЦ «ИРТ» и Фонд перспективных исследований (ФПИ) запустили научно-исследовательскую работу «Хрусталь». В качестве соисполнителей в ней участвовали институты Российской академии наук, ЦАГИ и другие организации. Помимо военной техники, система может успешно применяться и на гражданский самолётах. По словам главы НИЦ «ИРТ» Николая Львова, система мониторинга в режиме реального времени будет контролировать состояние композитного крыла лайнера МС-21. «У нас подписаны дорожная карта и план, сейчас разрабатывается техническое задание по внедрению системы на МС-21», — заявил он в начале ноября.

* * *

Производственный комплекс «Салют» АО «ОДК» в 2023 году приступит к серийному производству узлов двигателей для среднемагистральных самолётов МС-21-310. В данный момент на предприятии идёт масштабное освоение современного высокотехнологичного оборудования, передовых технологий, планируется постройка нового производственного корпуса.

За «ОДК-Салют» закреплено изготовление трансмиссионных узлов двигателя ПД-14: центрального привода, валопровода, коробки приводов агрегатов. Для изготовления комплектующих двигателя ПД-14 используются тонкостенное литье, аддитивные и роботизированные технологии. Так, например, благодаря их применению толщину стенок корпуса удалось уменьшить на 25%, снизить металлоёмкость штамповок до 30%, а трудоёмкость изготовления узла — на 25-35%.

* * *

Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал поправку правительства РФ к проекту федерального бюджета на 2023-2025 годы, позволяющей ОАК в 2023 году перенаправить до 1,053 миллиарда рублей на приобретение оборудования для производства самолётов МС-21.

Речь идёт о бюджетных средствах, которые ранее предоставлялись Объединённой авиастроительной корпорации для реализации механизма гарантии остаточной стоимости воздушных судов SSJ100, предлагавшихся на экспорт, пояснили в Минфине РФ.

* * *

В НИИ технологии и организации производства двигателей (НИИД) внедряется технология электрохимической обработки лопаток блиска для двигателя ПД-14. Блиск или моноколесо — происходит от английского bladed disk. Так называется ступень компрессора газотурбинного двигателя, изготовленная не фрезерованием в обрабатывающем центре цельной титановой заготовки, а воздействием на неё электрическим током в электролите. Для этой цели по техническому заданию НИИД на одном из предприятий ОДК было разработано специальное оборудование — электрохимический комплекс «ЭХК-МК» с программным управлением для обработки моноколёс.

Сейчас работы ведутся на имитаторе блиска, который отличается только тем, что имеет сборную конструкцию. Одновременно с технологической частью идёт работа по созданию специального программного обеспечения для этого оборудования. В следующем году специалисты НИИД приступят к работам на полноценных заготовках моноколёс. После подтверждения эффективности оборудования испытаниями готовой продукции, планируется начать производство комплексов «ЭХК-МК» для серийного изготовления блисков электрохимическим методом.

1 ноября был выполнен крайний полёт МС-21-310 б/н 73055 по оценке уровней шума. В ходе программы испытаний собрана доказательная база для одобрения главного изменения типовой конструкции в части двигателя ПД-14.

В полётах на сертификацию по шумам, которые могут длиться более трёх часов, машина управляется в ручном режиме с многократным циклическим набором и снижением скорости и высоты полёта. Задача непилотирующего лётчика — точно подобрать режим тяги двигателей, чтобы скорость при проходе микрофонов была постоянной, обороты в этот момент также должны быть постоянными.

«Для успешного выполнения полётов по оценке производимого самолётом шума требуется высокий профессионализм лётчиков-испытателей, тренировки и хорошее взаимодействие в экипаже», — рассказали в ОКБ им. А.С. Яковлева.

23 ноября в Иркутске возобновились сертификационные испытания самолёта МС-21-300 с бортовым номером 73361 (з/н МС.0013) — первого МС-21 с крылом, изготовленным из отечественных композиционных материалов. Полёты выполнялись в рамках дополнительных сертификационных испытаний для получения одобрения главного изменения типовой конструкции самолёта в части композитного крыла.

Всего в ноябре полёты выполняли четыре опытных самолёта: 73053, 73054, 73055 и 73361. Выполнено 14 полётов общей продолжительностью 41 час 32 минуты.

© aviation21.ru

Учитывая информацию пресс-службы авиакомпании «Россия» о том, что ливрею перевозчика получат ещё два опытных самолёта, по всей видимости, это будут второй и четвёртый лётные экземпляры: самолёты с бортовыми номерами 73053 и 73056.

В декабре ожидается получение одобрения главных изменений типовой конструкции в части крыла и силовой установки, а также начало совместной опытной эксплуатации борта 73054 в ливрее а/к «Россия».