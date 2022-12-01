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Надым расположен в Ямало-Ненецком автономном округе, всего на 100 км южнее Северного Полярного круга. Здесь холодно, зимой наступает полярная ночь, когда солнце проходит чуть выше линии горизонта. Край тундры, северной тайги, где раньше не жил никто, кроме оленеводов. Но когда в регионе обнаружили газ — всё изменилось.

Именно при разработке газового месторождения появился Надым — здесь добывают 11% всего газа в России. Градообразующее предприятие ООО «Газпром добыча Надым» участвует во всех этапах жизни города. В Надыме даже в последние годы нет оттока населения — наоборот, с каждым годом жителей становится всё больше. Сейчас здесь живёт более 45 тысяч человек.

1. Первые упоминания о населённых пунктах появились ещё в XVIII веке. Неподалёку от современного города археологи обнаружили Надымское городище — большой земляной вал, внутри которого были жилые землянки. Считается, что местные жители оставили городок ещё в 1730 году после большого голода. Учёные нашли в руинах много загадочных предметов из более южных областей и до сих пор не знают, как они туда попали.

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2. Вторая попытка основать здесь жилой посёлок была в 1929 году — тогда появился оленеводческий совхоз «Надымский». Но через 5 лет совхоз расформировали.

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3. В 1952 году здесь построили железную дорогу до Салехарда — участок Трансполярной магистрали, которая должна была соединять берег Баренцева моря с Чукоткой. Но после смерти Сталина проект решили сократить и этот участок оказался заброшенным. Пассажирские поезда в город не ходят, только грузовые составы на станцию Надым-Пристань в 10 км от города. А участок Трансполярной магистрали в Надыме теперь называют «мёртвой дорогой».

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4. В 1967 году обнаружили одно из крупнейших в мире газовых месторождений — Медвежье. С этого момента в регионе началась новая жизнь — посёлок, в котором были только бараки и вагончики, выбрали как опорную точку для разработки месторождения. В 1971 году здесь торжественно заложили первое капитальное здание, а в 1972 году Надым официально стал городом.

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5. Градообразующее предприятие — ООО «Газпром добыча Надым». Это дочернее предприятие Газпрома, которое создано для разработки месторождения Медвежье. На долю предприятия приходится 11% добычи газа в России.

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6. Здание головного офиса официально называют инженерно-эксплуатационный корпус. Рядом с ним построили жилой дом для сотрудников.

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7. Офис ООО «Газпром добыча Надым» — второе по высоте сооружение на Ямале. Высота десятиэтажного дома — 54 метра. Офис уступает только ресторану, который построили на мосту Факел через реку Шайтанка в Салехарде.

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8. Пирамида рядом с офисом — это гостиница «Айсберг». Гостиница входит в состав офисно-делового центра и строилась специально чтобы разместить участников мероприятий Газпрома.

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9.

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10. Рядом с гостиницей разбили два сквера, но деревья там пока совсем маленькие.

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11. В Надыме нет ж/д станции, но сюда можно добраться из Нового Уренгоя на автобусе или машине. А ещё в 6 км от города расположен аэропорт — есть постоянные рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов.

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12. При строительстве Надыма в центре города оставили часть тундрового леса и организовали парк, который носит имя Евгения Фёдоровича Козлова, первого секретаря местного горкома КПСС. По проекту на месте парка должны были построить новый микрорайон, но Евгений Козлов отстоял это место.

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13. Свято-Никольский храм.

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14. Говорят, раньше в парке был деревянный городок с избушкой на курьих ножках. Сейчас — большая детская площадка, несколько аттракционов, дорожки с ночным освещением.

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15. Местные священники регулярно участвуют в миссионерской деятельности — выезжают в самые отдалённые посёлки района и оленеводческие стойбища. В церковном дворе установлена маленькая деревянная православная часовня, которую в 2006 году обнаружили на реке Правый Ярудей. Кто её там построил неизвестно, но часовню в 2014 году разобрали и перенесли сюда.

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16. Набережная имени Оруджева названа в честь министра газовой отрасли СССР. Большую часть года озеро Янтарное озеро покрыто льдом.

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17. Белые медведи.

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18. Улица Зверева — основная городская магистраль. В самом начале улицы стоит первое жилое капитальное здание города, которое была возведено в 1971 году. До этого в Надыме постоянных зданий не было, люди жили в вагончиках. Многоэтажки начали появляться уже в 80-х годах.

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19. Улицу назвали в честь героя Великой Отечественной Войны — младшего сержанта Анатолия Зверева, который погиб в бою при форсировании Западной Двины в Витебской области. Анатолий скрытно подобрался к окопам врага, закидал огневые точки гранатами — и этим открыл проход для штурмовых отрядов полка.

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20. Панно советского времени на тему нефтегазовой отрасли.

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21. Набережная в Надыме украшена арт-объектами в виде деревьев, колоннадами, надписями, есть необычные изогнутые скамейки.

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22. В Надыме довольно много детских садов — в последнее время по статистике здесь ежегодно появляется на свет более 600 малышей. Один из самых новых детских садов расположен возле набережной — здание построено в 2019 году. На открытие приезжали губернатор ЯНАО, глава Надымского района и гендиректор ООО «Газпром добыча Надым».

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24. Уже в начале 2000-х годов в Надыме проживало почти 3 тысячи мусульман. В 2004 открылась мечеть «Азат Сафа» — ее назвали в честь Азата Сафина, председателя организации тюркских народов «Васият». Именно он руководил строительством. Название также переводится как «Свободные помыслы».

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25. Минарет выполнен в форме факела, высота — 22 метра. При мечети открыты классы арабского языка.

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26. Юбилейная площадь — главная в Надыме. Зимой здесь планируют залить каток.

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28. Надымская центральная районая больница. До 1971 года в Надыме работал всего один фельдшерско-акушерский пункт. Но когда город стал административным центром, здесь появилась и собственная ЦРБ. Здание построили в 1983 году, это был первый типовой медицинский комплекс на Ямале.

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29. Комсомольская улица.

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30. Спортивно-оздоровительный комплекс «Арктика».

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31. Микрорайон «Олимпийский». Дома закрывают двор от ветра, внутри расположили детский сад.

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32. Проект выполнили под контролем главного архитектора города. Цвета домов выбрали в светлых тонах с преобладанием тёплых оттенков— архитекторы считают, что получилось ярко и одновременно уютно.

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33. Надым называют необычным северным городом — он продолжает развиваться, расти. В феврале здесь проводятся соревнования оленеводов, есть все для занятий спортом. В городе возводят новые здания, детские сады, спорткомплексы.

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