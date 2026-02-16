В новом помещении площадью 510 квадратных метров предприятие «Северянка» будет выпускать рыбные полуфабрикаты и консервы. Запуск цеха позволит ежегодно перерабатывать дополнительно 315 тонн рыбы и создаст пять новых рабочих мест для жителей города. Предприятие уже изготовило партии рыбных котлет, тефтелей, щуки в томатном соусе и пельменей из радужной форели — новой позиции в линейке бренда.

ООО «Северянка» работает на рынке Ямала пять лет и выпускает более 50 наименований продукции: от рыбного фарша до снеков из вяленой форели, чипсов и закусок. В производстве используются местные виды рыб: пелядь, сиг, щекур, щука, а также радужная форель собственного выращивания. Помимо розничной торговли, предприятие поставляет рыбное филе и фарш в социальные учреждения региона. Кроме того, продукция компании представлена на столичном рынке — в федеральной сети «Азбука Вкуса».

Запуск нового цеха стимулирует развитие местной переработки на Ямале. Это позволяет разнообразить ассортимент рыбной продукции в магазинах округа. Сегодня в реестре переработчиков сельхозпродукции региона значатся 14 предприятий. По итогам 2025 года они произвели почти три тысячи тонн рыбной продукции — от мороженой до готовых блюд.